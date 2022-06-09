Ситуация на фронте тяжелая, Украина теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно – Резников

"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта", – написал Резников.

Министр обороны заявил, что "категорически недоволен темпами и количеством поставляемого Украине вооружения", но при этом высказал благодарность странам, которые Украину поддерживают. Он также отметил роль украинского общества, волонтеров, которые за счет скорости и гибкости успешно закрывают ряд важных потребностей, по которым государство "работает еще не в полной мере".

Резников подчеркнул, что украинские власти видят не только свои достижения, но и ошибки, реагируют на критику и упорно работают, чтобы исправить недостатки.

"Главным достижением я считаю сохранение синергии всего военно-политического руководства. Это наше преимущество как страны, и мы не дадим его расшатать тем, кто уже работает с прицелом на рейтинги и политические перспективы. Все, кто работает на оборону ради победы Украины, – единая команда. И наша общая цель – одолеть Россию, как бы сложно это ни было", – написал министр.

По словам Резникова, "важно сохранять концентрацию". "Тогда Украина победит!" – уверен он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)