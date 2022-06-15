Защитники "Азовстали" находятся на территории Донецкой области – Данилов

Данилов о процессе освобождения защитников "Азовстали": Главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей Фото: rnbo.gov.ua

На вопрос, есть ли возможность освободить украинских защитников из плена, Данилов напомнил о существовании "определенных договоренностей".

"В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, которые помогают в этом процессе. Тут главное – не навредить. И многое не нужно говорить. Будем ожидать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все парни и девушки, которые сегодня в плену, которые являются героями, которые прошли Мариуполь и не только, обязательно вернулись живыми и здоровыми. Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО сообщил, что у ведомства есть информация, что военнослужащие, которых вывели с территории "Азовстали", находятся на оккупированной территории Донецкой области.

"Это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы совсем не можем. Мы можем точно сказать, что подавляющее большинство, может, и все, находятся на территории Донецкой области", – добавил он.

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