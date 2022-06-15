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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Защитники "Азовстали" находятся на территории Донецкой области – Данилов

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Данилов о процессе освобождения защитников "Азовстали": Главное сейчас не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей
Данилов о процессе освобождения защитников "Азовстали": Главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей
Фото: rnbo.gov.ua

Украинские военнослужащие, которые вышли с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сейчас находятся на не подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

На вопрос, есть ли возможность освободить украинских защитников из плена, Данилов напомнил о существовании "определенных договоренностей". 

"В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, которые помогают в этом процессе. Тут главное – не навредить. И многое не нужно говорить. Будем ожидать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все парни и девушки, которые сегодня в плену, которые являются героями, которые прошли Мариуполь и не только, обязательно вернулись живыми и здоровыми. Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь", – рассказал Данилов. 

Секретарь СНБО сообщил, что у ведомства есть информация, что военнослужащие, которых вывели с территории "Азовстали", находятся на оккупированной территории Донецкой области. 

"Это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы совсем не можем. Мы можем точно сказать, что подавляющее большинство, может, и все, находятся на территории Донецкой области", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.

С начала июня прошло несколько обменов телами погибших военных между Украиной и Россией. ГУР Минобороны 7 июня сообщило, что на подконтрольную Украине территорию уже удалось вернуть 210 погибших защитников МариуполяСокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев", бывший командир полка Нацгвардии "Азов" Максим Жорин рассказал 12 июня, что в Мариуполе остается около 200 тел украинских военных – защитников "Азовстали". После этого стало известно, что Украина вернула тела еще 64 защитников "Азовстали"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, СНБО, Мариуполь, плен, Азовсталь, война России против Украины, Алексей Данилов
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