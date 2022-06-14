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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор "Азовстали": Мы отслеживаем металл, украденный из Мариуполя, и привлечем к ответственности всех причастных

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Энвер Цкитишвили: Люди, которые могли раньше купить краденое, сейчас понимают: могут быть преследования
Энвер Цкитишвили: Люди, которые могли раньше купить краденое, сейчас понимают: могут быть преследования
Фото: mrpl.city

Российские военные снимают и выкладывают в сеть сюжеты, как они грузят рулоны металла, произведенные на "Азовстали" и ММК имени Ильича и украденные из Мариуполя. Компания "Метинвест" отслеживает каждый украденный лист. Об этом заявил генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили в интервью изданию Delo.ua.

"Это воровство, и компания отслеживает сбыт такой продукции. Теперь-то мы понимаем, что такое "русский мир". Это украсть – украсть наше будущее, украсть продукцию с предприятия, даже унитазы скручивают", – напомнил Цкитишвили.

Он заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.

"Мы знаем номер рулона, марку стали, у нас есть фотофиксация вагонов. Мы можем отследить, где всплывет каждый лист. У них логика вора: если я украл вещь за 100 гривен, то продам ее за гривну. Вдруг кто-то купит. Но люди, которые могли раньше купить краденое, сейчас понимают: могут быть преследования", – пояснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами этого металла.

Теги: Россия, Мариуполь, кража, Метинвест, Азовсталь, металлургия, ммк им. Ильича, война России против Украины
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