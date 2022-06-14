Гендиректор "Азовстали": Мы отслеживаем металл, украденный из Мариуполя, и привлечем к ответственности всех причастных

Энвер Цкитишвили: Люди, которые могли раньше купить краденое, сейчас понимают: могут быть преследования Фото: mrpl.city

"Это воровство, и компания отслеживает сбыт такой продукции. Теперь-то мы понимаем, что такое "русский мир". Это украсть – украсть наше будущее, украсть продукцию с предприятия, даже унитазы скручивают", – напомнил Цкитишвили.

Он заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.

"Мы знаем номер рулона, марку стали, у нас есть фотофиксация вагонов. Мы можем отследить, где всплывет каждый лист. У них логика вора: если я украл вещь за 100 гривен, то продам ее за гривну. Вдруг кто-то купит. Но люди, которые могли раньше купить краденое, сейчас понимают: могут быть преследования", – пояснил он.

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