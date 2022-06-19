Российские пропагандисты заявили, что командиров "Азова", вышедших с "Азовстали", перевезли в РФ

Их якобы "этапировали в РФ для следственных действий".

Пропагандистка российского "Первого канала" Ирина Куксенкова в Telegram написала, что они находятся в Москве и якобы перемещены были туда "почти сразу" после выхода с территории завода. По утверждению пропагандистки, речь о командирах "Азова" и "других ключевых фигурах" среди защитников "Азовстали".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 15 июня говорил, что "подавляющее большинство, может, и все" украинские военные, вышедшие из "Азовстали", находятся на не подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)