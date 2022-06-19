Российские пропагандисты заявили, что командиров "Азова", вышедших с "Азовстали", перевезли в РФ

Их якобы "этапировали в РФ для следственных действий".
Пропагандистка российского "Первого канала" Ирина Куксенкова в Telegram написала, что они находятся в Москве и якобы перемещены были туда "почти сразу" после выхода с территории завода. По утверждению пропагандистки, речь о командирах "Азова" и "других ключевых фигурах" среди защитников "Азовстали".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 15 июня говорил, что "подавляющее большинство, может, и все" украинские военные, вышедшие из "Азовстали", находятся на не подконтрольной Киеву территории Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Екатерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.
Руководство полком Прокопенко временно передал майору Никите Надточию.