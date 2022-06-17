Украинский производитель металла заявляет, что Россия вывозит ворованную сталь – Bloomberg

Россия всегда нацеливается на отрасли, которые приносят Украине жизненно важные экспортные доходы, подчеркивает Bloomberg Фото: censor.net

"Судно с металлом с Металлургического завода имени Ильича в конце мая направилось в российский порт Ростова-на-Дону. В портовом городе Мариуполе, оккупированном российскими военными, осталось около 145 000 тонн металлопродукции. Компания – крупнейший производитель стали в Украине не сообщила, сколько ее продукции было на этом корабле", – указывает агентство.

Журналисты обратились за комментарием к директору российской компании "Река-море" Геннадию Арустамову, чьи корабли вывозят из Мариуполя ворованный металл, но он общаться отказался.



"Предполагаемые кражи соответствуют схеме, которой придерживается Россия: она всегда нацеливается на отрасли, которые приносили Украине жизненно важные экспортные доходы. В отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружены доказательства мародерства со стороны российских войск в дополнение к военным преступлениям против гражданского населения", – подчеркивает Bloomberg.

Со ссылкой на данные Киевской школы экономики агентство отмечает, что из оккупированных регионов Украины было похищено и отправлено в Россию зерно на сумму более $600 млн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

