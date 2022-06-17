Украинский производитель металла заявляет, что Россия вывозит ворованную сталь – Bloomberg

"Судно с металлом с Металлургического завода имени Ильича в конце мая направилось в российский порт Ростова-на-Дону. В портовом городе Мариуполе, оккупированном российскими военными, осталось около 145 000 тонн металлопродукции. Компания – крупнейший производитель стали в Украине не сообщила, сколько ее продукции было на этом корабле", – указывает агентство.
Журналисты обратились за комментарием к директору российской компании "Река-море" Геннадию Арустамову, чьи корабли вывозят из Мариуполя ворованный металл, но он общаться отказался.
"Предполагаемые кражи соответствуют схеме, которой придерживается Россия: она всегда нацеливается на отрасли, которые приносили Украине жизненно важные экспортные доходы. В отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружены доказательства мародерства со стороны российских войск в дополнение к военным преступлениям против гражданского населения", – подчеркивает Bloomberg.
Со ссылкой на данные Киевской школы экономики агентство отмечает, что из оккупированных регионов Украины было похищено и отправлено в Россию зерно на сумму более $600 млн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.
31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.
Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.
Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.