Гендиректор "Запорожстали": Россия ворует нашу продукцию из мариупольского порта, и мы найдем способ привлечь ее к ответственности

"В Мариуполе находится очень много нашей продукции. И сейчас совершается кража этой продукции россиянами и вывоз ее в Российскую Федерацию, – подчеркнул Мироненко. – Юристы компании "Метинвест" рассматривают возможности, как привлечь к ответственности тех, кто просто банально ворует металл. Но это свидетельствует, что россияне не способны что-либо создавать, а только грабить, убивать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.