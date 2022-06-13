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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор "Запорожстали": Россия ворует нашу продукцию из мариупольского порта, и мы найдем способ привлечь ее к ответственности

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Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест"
Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест"
Фото: usm.media

В марипольском порту, который сейчас захвачен российскими оккупантами, находится много металлопродукции, принадлежащей компании "Метинвест", Россия ворует эту продукцию и вывозит на свою территорию, рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

"В Мариуполе находится очень много нашей продукции. И сейчас совершается кража этой продукции россиянами и вывоз ее в Российскую Федерацию, – подчеркнул Мироненко. – Юристы компании "Метинвест" рассматривают возможности, как привлечь к ответственности тех, кто просто банально ворует металл. Но это свидетельствует, что россияне не способны что-либо создавать, а только грабить, убивать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами этого металла.

Теги: Мариуполь, Метинвест, металлургия, Запорожсталь, война России против Украины, Александр Мироненко
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