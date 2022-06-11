Захват территорий, кража продовольствия и металла, массовые убийства. Подоляк назвал реальные цели России в войне

"Забудьте о "денацификации". Реальные цели в этой войне: захват территорий; уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры; кража продовольствия и металла; массовые убийства; миграционный кризис. Так о чем договариваться с тем, кто пришел тебя убить?" – заявил он.
Забудьте про «денацифікацію». Реальні цілі * в цій війні:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 11, 2022
– захоплення * територій;
– знищення промислового потенціалу та інфраструктури;
– крадіжка продовольства та металу;
– масові вбивства;
– міграційна криза.
То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити? pic.twitter.com/mDzekHsTbi
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.
24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.
31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.
Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами этого металла.