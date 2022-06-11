Захват территорий, кража продовольствия и металла, массовые убийства. Подоляк назвал реальные цели России в войне

"Забудьте о "денацификации". Реальные цели в этой войне: захват территорий; уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры; кража продовольствия и металла; массовые убийства; миграционный кризис. Так о чем договариваться с тем, кто пришел тебя убить?" – заявил он.

Забудьте про «денацифікацію». Реальні цілі * в цій війні: – захоплення * територій; – знищення промислового потенціалу та інфраструктури; – крадіжка продовольства та металу; – масові вбивства; – міграційна криза. То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити? pic.twitter.com/mDzekHsTbi

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.