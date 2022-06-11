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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Захват территорий, кража продовольствия и металла, массовые убийства. Подоляк назвал реальные цели России в войне

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Михаил Подоляк: О чем договариваться с тем, кто пришел тебя убить?
Михаил Подоляк: О чем договариваться с тем, кто пришел тебя убить?
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник президента Украины Михаил Подоляк считает, что денацификация никогда не была реальной целью войны. Об этом он написал 11 июня в своем Twitter.

"Забудьте о "денацификации". Реальные цели в этой войне: захват территорий; уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры; кража продовольствия и металла; массовые убийства; миграционный кризис. Так о чем договариваться с тем, кто пришел тебя убить?" – заявил он.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами этого металла.

Теги: Россия, кража, металлургия, война России против Украины, Михаил Подоляк, зерно
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