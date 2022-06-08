Лавров и Чавушоглу обсудили экспорт зерна из Украины. Глава МИД РФ заявил, что это "маленькая проблемка"

Чавушоглу сообщил, что есть разные идеи поставок украинского зерна на международные рынки.

"В числе последних ООН выдвинула свой план. Речь идет о плане, который предусматривает создание особого четырехстороннего механизма сотрудничества с участием ООН, России, Украины и Турции, который также предполагает досмотр судов. Турция считает этот план реализуемым и жизнеспособным. Однако для этого в первую очередь нужно одобрение России и Украины. Мы, в свою очередь, заявили, что готовы организовать в Стамбуле встречу для обсуждения деталей механизма, предложенного ООН", – сказал глава турецкого МИД.

Он добавил, что Турция считает "вполне законными и оправданными требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из РФ, в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины".

Лавров заявил, что страны Запада и Украина пытаются "внести в разряд вселенской катастрофы" проблему с вывозом зерна, и повторил утверждение главы Кремля Владимира Путина, заявлявшего, что доля зерна, застрявшего в украинских портах, составляет меньше 1% от объемов выращиваемого в мире зерна, а проблемы с его экспортом якобы нет.

По словам главы российского МИД, Россия готова к проведению четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна в Стамбуле.

Кроме того, ссылаясь на слова представителей Турции, он заявил, что Украина готова "либо разминировать, либо обеспечивать проход через минные поля". Российские и турецкие военные обсуждают детали этих процессов, заявляет Лавров.

"С нашей стороны каких-либо препятствий, чтобы решить эту проблему – проблемку, она маленькая – никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем рады сотрудничать", – заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.

На этой же пресс-конференции он грубо ответил на вопрос украинского журналиста про зерно, украденное Россией в Украине.

МИД Украины сообщал, что государство совместно с ООН и международными партнерами нарабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Украина отвергнет любые договоренности, не учитывающие ее интересы в этом вопросе, подчеркивали в министерстве 7 июня.