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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров и Чавушоглу обсудили экспорт зерна из Украины. Глава МИД РФ заявил, что это "маленькая проблемка"

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Лавров встретился с Чавушоглу в Турции
Лавров встретился с Чавушоглу в Турции
Фото: ЕРА

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на встрече 8 июня говорили, кроме прочего, о разблокировании экспорта зерна из Украины. Об этом они оба рассказали на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter Чавушоглу.

Чавушоглу сообщил, что есть разные идеи поставок украинского зерна на международные рынки.

"В числе последних ООН выдвинула свой план. Речь идет о плане, который предусматривает создание особого четырехстороннего механизма сотрудничества с участием ООН, России, Украины и Турции, который также предполагает досмотр судов. Турция считает этот план реализуемым и жизнеспособным. Однако для этого в первую очередь нужно одобрение России и Украины. Мы, в свою очередь, заявили, что готовы организовать в Стамбуле встречу для обсуждения деталей механизма, предложенного ООН", – сказал глава турецкого МИД.

Он добавил, что Турция считает "вполне законными и оправданными требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из РФ, в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины".

Лавров заявил, что страны Запада и Украина пытаются "внести в разряд вселенской катастрофы" проблему с вывозом зерна, и повторил утверждение главы Кремля Владимира Путина, заявлявшего, что доля зерна, застрявшего в украинских портах, составляет меньше 1% от объемов выращиваемого в мире зерна, а проблемы с его экспортом якобы нет.

По словам главы российского МИД, Россия готова к проведению четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна в Стамбуле.

Кроме того, ссылаясь на слова представителей Турции, он заявил, что Украина готова "либо разминировать, либо обеспечивать проход через минные поля". Российские и турецкие военные обсуждают детали этих процессов, заявляет Лавров.

"С нашей стороны каких-либо препятствий, чтобы решить эту проблему – проблемку, она маленькая – никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем рады сотрудничать", – заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.

На этой же пресс-конференции он грубо ответил на вопрос украинского журналиста про зерно, украденное Россией в Украине.

МИД Украины сообщал, что государство совместно с ООН и международными партнерами нарабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Украина отвергнет любые договоренности, не учитывающие ее интересы в этом вопросе, подчеркивали в министерстве 7 июня.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Турция, ООН, Сергей Лавров, МИД России, экспорт, Мевлют Чавушоглу, зерно
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