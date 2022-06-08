Лавров и Чавушоглу обсудили экспорт зерна из Украины. Глава МИД РФ заявил, что это "маленькая проблемка"

Чавушоглу сообщил, что есть разные идеи поставок украинского зерна на международные рынки.
"В числе последних ООН выдвинула свой план. Речь идет о плане, который предусматривает создание особого четырехстороннего механизма сотрудничества с участием ООН, России, Украины и Турции, который также предполагает досмотр судов. Турция считает этот план реализуемым и жизнеспособным. Однако для этого в первую очередь нужно одобрение России и Украины. Мы, в свою очередь, заявили, что готовы организовать в Стамбуле встречу для обсуждения деталей механизма, предложенного ООН", – сказал глава турецкого МИД.
Он добавил, что Турция считает "вполне законными и оправданными требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из РФ, в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины".
Лавров заявил, что страны Запада и Украина пытаются "внести в разряд вселенской катастрофы" проблему с вывозом зерна, и повторил утверждение главы Кремля Владимира Путина, заявлявшего, что доля зерна, застрявшего в украинских портах, составляет меньше 1% от объемов выращиваемого в мире зерна, а проблемы с его экспортом якобы нет.
По словам главы российского МИД, Россия готова к проведению четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна в Стамбуле.
Кроме того, ссылаясь на слова представителей Турции, он заявил, что Украина готова "либо разминировать, либо обеспечивать проход через минные поля". Российские и турецкие военные обсуждают детали этих процессов, заявляет Лавров.
"С нашей стороны каких-либо препятствий, чтобы решить эту проблему – проблемку, она маленькая – никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем рады сотрудничать", – заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.
На этой же пресс-конференции он грубо ответил на вопрос украинского журналиста про зерно, украденное Россией в Украине.
МИД Украины сообщал, что государство совместно с ООН и международными партнерами нарабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Украина отвергнет любые договоренности, не учитывающие ее интересы в этом вопросе, подчеркивали в министерстве 7 июня.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.