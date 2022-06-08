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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вывозит в Турцию краденое украинское зерно по поддельным документам, будто оно российское – посол Украины

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Боднар: Мы этот вопрос не оставим все, кто задействован в этих схемах, будут привлечены к ответственности
Боднар: Мы этот вопрос не оставим – все, кто задействован в этих схемах, будут привлечены к ответственности
Фото: GDIP Media Center / Facebook

Россия вывозит в Турцию краденое украинское зерно по поддельным документам. Об этом в опубликованном 8 июня интервью "Укринформу" заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар.

"Каждый факт вывоза краденого зерна мы документируем, отправляем соответствующие ноты, обращения, осуществляем публичную коммуникацию. Мы передали турецкой стороне список судов, используемых Россией и третьими сторонами для нелегального вывоза ворованного зерна, в том числе в порты Турции. Официальная Анкара приняла это во внимание и пообещала подробно проработать. Как нам сообщают, по документам завозится не украинское зерно и не из украинских портов. На самом деле, происходит следующее: агрессоры воруют украинское зерно, завозят автотранспортом в Севастополь, откуда вывозят кораблями в российские порты, после чего оно уже идет по поддельным документам, будто это российское зерно", – пояснил посол.

По его словам, если бы зерно заходило в порты Турции по документам из Севастополя или Херсона, его бы никто не принимал.

"А поскольку делают вид, что завозят из Краснодара или Новороссийска, то для турецких органов нарушения нет. Это создает опасный прецедент. И мы должны такие действия РФ прекратить. Мы быстро работаем над формированием доказательной базы и определенных решений органов правосудия, чтобы было юридическое обоснование незаконности действий РФ и основания для прекращения движения этих судов. Мы этот вопрос не оставим – все, кто задействован в этих схемах, будут привлечены к ответственности. Хотел бы предупредить, что участники этих схем, кто надеется в дальнейшем сотрудничать с Украиной, будут иметь серьезные ограничения, особенно компании, которые покупают краденое", – подчеркнул Боднар.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России Украина, которая до войны была одним из крупнейших экспортеров зерна, почти полностью прекратила поставки из-за блокады морских портов и оккупации части территорий.

По данным украинских властей, российские захватчики украли около 0,5 млн тонн зерна с территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Турция вместе с ООН выступает посредником между Украиной и Россией для разработки решения, которое поможет разблокировать экспорт украинского зерна.

3 июня Боднар заявил, что Турция входит в число стран, которые покупают у РФ украденное украинское зерно.

Теги: Россия, Украина, Турция, Василий Боднар, война России против Украины, посол, зерно
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