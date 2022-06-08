Россия вывозит в Турцию краденое украинское зерно по поддельным документам, будто оно российское – посол Украины

Боднар: Мы этот вопрос не оставим – все, кто задействован в этих схемах, будут привлечены к ответственности Фото: GDIP Media Center / Facebook

"Каждый факт вывоза краденого зерна мы документируем, отправляем соответствующие ноты, обращения, осуществляем публичную коммуникацию. Мы передали турецкой стороне список судов, используемых Россией и третьими сторонами для нелегального вывоза ворованного зерна, в том числе в порты Турции. Официальная Анкара приняла это во внимание и пообещала подробно проработать. Как нам сообщают, по документам завозится не украинское зерно и не из украинских портов. На самом деле, происходит следующее: агрессоры воруют украинское зерно, завозят автотранспортом в Севастополь, откуда вывозят кораблями в российские порты, после чего оно уже идет по поддельным документам, будто это российское зерно", – пояснил посол.

По его словам, если бы зерно заходило в порты Турции по документам из Севастополя или Херсона, его бы никто не принимал.

"А поскольку делают вид, что завозят из Краснодара или Новороссийска, то для турецких органов нарушения нет. Это создает опасный прецедент. И мы должны такие действия РФ прекратить. Мы быстро работаем над формированием доказательной базы и определенных решений органов правосудия, чтобы было юридическое обоснование незаконности действий РФ и основания для прекращения движения этих судов. Мы этот вопрос не оставим – все, кто задействован в этих схемах, будут привлечены к ответственности. Хотел бы предупредить, что участники этих схем, кто надеется в дальнейшем сотрудничать с Украиной, будут иметь серьезные ограничения, особенно компании, которые покупают краденое", – подчеркнул Боднар.