NYT: США разослали письма 14 странам с предупреждением не покупать краденое в Украине зерно

Предупреждение поставило африканские страны, многие из которых уже чувствуют сильный недостаток продовольствия, перед дилеммой: отказаться от дешевой еды или пойти на военное преступление, пишет издание.

Власти вряд ли будут колебаться, прежде чем покупать у России зерно, независимо от того, откуда оно поступает, считает Хасан Ханнендже, директор Международного института стратегических исследований HORN, исследовательского центра в Кении.

"Это не дилемма. Африканцам все равно, откуда они берут еду, и, если кто-то собирается морализировать по этому поводу, они ошибаются. Потребность в еде настолько остра, что никто не будет раздумывать", – отметил он.

По мнению издания, недавняя встреча главы Африканского союза, президента Сенегала Маки Салла с президентом России Владимиром Путиным показывает, что последний использует инструмент голода для усиления разногласий в международной реакции на его жестокое нападение на Украину. Большая часть Африки по прежнему находится под сильной зависимостью от продаж российского оружия и влиянием парадигмы еще времен холодной войны о "двойных стандартах Запада", добавляет газета.

Госдепартамент США в комментарии The New York Times указал на украинские сообщения об оптовых хищениях зерна, а также на "многочисленные показания украинских фермеров и документальные свидетельства, свидетельствующие о краже Россией продовольственных запасов".

Несколько источников издания в официальных структурах также заявили, что Соединенные Штаты попросили их не покупать украденное украинское зерно, но эта просьба была сделана "в духе сотрудничества, а не принуждения".