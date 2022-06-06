ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

NYT: США разослали письма 14 странам с предупреждением не покупать краденое в Украине зерно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
NYT: В Африке уже испытывают острую нехватку продовольствия
NYT: В Африке уже испытывают острую нехватку продовольствия
Фото: ЕРА

В середине мая Госдепартамент США разослал письмо 14 странам, в основном в Африке, с предупреждением не принимать российские корабли, которые вывозят из портов Черного моря предположительно украденное зерно. Об этом пишет The New York Times.

Предупреждение поставило африканские страны, многие из которых уже чувствуют сильный недостаток продовольствия, перед дилеммой: отказаться от дешевой еды или пойти на военное преступление, пишет издание.

Власти вряд ли будут колебаться, прежде чем покупать у России зерно, независимо от того, откуда оно поступает, считает Хасан Ханнендже, директор Международного института стратегических исследований HORN, исследовательского центра в Кении.

"Это не дилемма. Африканцам все равно, откуда они берут еду, и, если кто-то собирается морализировать по этому поводу, они ошибаются. Потребность в еде настолько остра, что никто не будет раздумывать", – отметил он.

По мнению издания, недавняя встреча главы Африканского союза, президента Сенегала Маки Салла с президентом России Владимиром Путиным показывает, что последний использует инструмент голода для усиления разногласий в международной реакции на его жестокое нападение на Украину. Большая часть Африки по прежнему находится под сильной зависимостью от продаж российского оружия и влиянием парадигмы еще времен холодной войны о "двойных стандартах Запада", добавляет газета.

Госдепартамент США в комментарии The New York Times указал на украинские сообщения об оптовых хищениях зерна, а также на "многочисленные показания украинских фермеров и документальные свидетельства, свидетельствующие о краже Россией продовольственных запасов".

Несколько источников издания в официальных структурах также заявили, что Соединенные Штаты попросили их не покупать украденное украинское зерно, но эта просьба была сделана "в духе сотрудничества, а не принуждения".

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном в том числе из Одессы и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но "вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город Одессу".

Поднятая Вашингтоном тревога усилила обвинения украинского правительства в том, что Россия украла до 500 тыс. тонн украинской пшеницы на сумму $100 млн с момента вторжения России в феврале. По словам украинских официальных лиц, большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в Крыму, контролируемом Россией, а затем перевезена на суда, в том числе под западными санкциями.

"Воровать больше нечего", – сказал Высоцкий в одном из интервью.

Россия и Украина обычно обеспечивают около 40% потребности в пшенице в Африке, где цены на зерно выросли на 23% в прошлом году, сообщает ООН. По данным Организации Объединенных Наций, в регионе Африканского Рога разрушительная засуха оставила голодными 17 млн человек, в основном в некоторых частях Сомали, Эфиопии и Кении. Более 200 тыс. человек в Сомали находятся на грани голода.

Украинские официальные лица заявили, что решение продовольственной проблемы Африки связано с усилением глобального давления с целью прекращения войны, а не с покупкой награбленного зерна. Есть "простой ответ", сказал заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий: "Прекратить боевые действия".

Первые сообщения о хищении зерна появились в середине марта. С тех пор комментаторы на российских государственных телеканалах открыто хвастаются изъятиями, заявляя, что Россия намерена продолжать их.

По словам Высоцкого, русские также украли сельскохозяйственной техники на сумму от $15 млн до $20 млн.

По словам украинских чиновников, большая часть награбленного зерна оказывается в таких портах, как Севастополь на Крымском полуострове, который Россия оккупировала с 2014 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Африка, санкции, война, экономика, Госдепартамент США, экспорт, блокада, торговля, война России против Украины, Сенегал, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая G
Алеся БАЦМАН
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (260874)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (69543)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (47662)
4
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (31047) G
5
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (27193)
6
Стало известно, в каких странах намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (23036)
7
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (18060)
8
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам (16913)
 
 
 
 