NYT: США разослали письма 14 странам с предупреждением не покупать краденое в Украине зерно

Предупреждение поставило африканские страны, многие из которых уже чувствуют сильный недостаток продовольствия, перед дилеммой: отказаться от дешевой еды или пойти на военное преступление, пишет издание.
Власти вряд ли будут колебаться, прежде чем покупать у России зерно, независимо от того, откуда оно поступает, считает Хасан Ханнендже, директор Международного института стратегических исследований HORN, исследовательского центра в Кении.
"Это не дилемма. Африканцам все равно, откуда они берут еду, и, если кто-то собирается морализировать по этому поводу, они ошибаются. Потребность в еде настолько остра, что никто не будет раздумывать", – отметил он.
По мнению издания, недавняя встреча главы Африканского союза, президента Сенегала Маки Салла с президентом России Владимиром Путиным показывает, что последний использует инструмент голода для усиления разногласий в международной реакции на его жестокое нападение на Украину. Большая часть Африки по прежнему находится под сильной зависимостью от продаж российского оружия и влиянием парадигмы еще времен холодной войны о "двойных стандартах Запада", добавляет газета.
Госдепартамент США в комментарии The New York Times указал на украинские сообщения об оптовых хищениях зерна, а также на "многочисленные показания украинских фермеров и документальные свидетельства, свидетельствующие о краже Россией продовольственных запасов".
Несколько источников издания в официальных структурах также заявили, что Соединенные Штаты попросили их не покупать украденное украинское зерно, но эта просьба была сделана "в духе сотрудничества, а не принуждения".
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.
Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном в том числе из Одессы и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но "вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город Одессу".
Поднятая Вашингтоном тревога усилила обвинения украинского правительства в том, что Россия украла до 500 тыс. тонн украинской пшеницы на сумму $100 млн с момента вторжения России в феврале. По словам украинских официальных лиц, большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в Крыму, контролируемом Россией, а затем перевезена на суда, в том числе под западными санкциями.
"Воровать больше нечего", – сказал Высоцкий в одном из интервью.
Россия и Украина обычно обеспечивают около 40% потребности в пшенице в Африке, где цены на зерно выросли на 23% в прошлом году, сообщает ООН. По данным Организации Объединенных Наций, в регионе Африканского Рога разрушительная засуха оставила голодными 17 млн человек, в основном в некоторых частях Сомали, Эфиопии и Кении. Более 200 тыс. человек в Сомали находятся на грани голода.
Украинские официальные лица заявили, что решение продовольственной проблемы Африки связано с усилением глобального давления с целью прекращения войны, а не с покупкой награбленного зерна. Есть "простой ответ", сказал заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий: "Прекратить боевые действия".
Первые сообщения о хищении зерна появились в середине марта. С тех пор комментаторы на российских государственных телеканалах открыто хвастаются изъятиями, заявляя, что Россия намерена продолжать их.
По словам Высоцкого, русские также украли сельскохозяйственной техники на сумму от $15 млн до $20 млн.
По словам украинских чиновников, большая часть награбленного зерна оказывается в таких портах, как Севастополь на Крымском полуострове, который Россия оккупировала с 2014 года.