Украинский журналист – Лаврову: Что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать? Видео

Совместную пресс-конференцию Лаврова и главы МИД Турции транслировало "РИА Новости".
"Что из украденного в Украине, кроме зерна, России уже удалось продать?" – спросил Умеров. Лавров переспросил: "Еще раз?" – и журналист повторил свой вопрос.
В ответ глава российского МИД нагрубил представителю медиа.
"У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю, мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично, – избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин [президент Украины Владимир] Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море", – сказал Лавров. На этом пресс-конференция закончилась.
Как отметил в Telegram экс-нардеп Борислав Береза, замечание журналиста было справедливым.
"Так макнуть главную грустную лошадь российского МИД – это надо уметь. И ведь справедливо макнул", – подчеркнул Береза и обнародовал запись фрагмента пресс-конференции с вопросом Умерова и ответом Лаврова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным украинских властей на 30 мая, российские оккупанты украли около 0,5 млн тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, российское издание "Медиазона" 26 мая опубликовало расследование, свидетельствующее о том, что за три месяца вторжения оккупанты отправили в российские города 58 тонн посылок с имуществом, украденным у украинцев.