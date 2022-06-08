Украинский журналист – Лаврову: Что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать? Видео

Совместную пресс-конференцию Лаврова и главы МИД Турции транслировало "РИА Новости".

"Что из украденного в Украине, кроме зерна, России уже удалось продать?" – спросил Умеров. Лавров переспросил: "Еще раз?" – и журналист повторил свой вопрос.

В ответ глава российского МИД нагрубил представителю медиа.

"У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю, мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично, – избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин [президент Украины Владимир] Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море", – сказал Лавров. На этом пресс-конференция закончилась.

Как отметил в Telegram экс-нардеп Борислав Береза, замечание журналиста было справедливым.

"Так макнуть главную грустную лошадь российского МИД – это надо уметь. И ведь справедливо макнул", – подчеркнул Береза и обнародовал запись фрагмента пресс-конференции с вопросом Умерова и ответом Лаврова.

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