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"Самая полная карта мародеров". "Медиазона" отследила, как военные РФ отправили от границы с Украиной 58 тонн посылок и "Орлан"

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"Орлан" в Россию отправлял офицер
"Орлан" в Россию отправлял офицер
Скриншот: Медиазона / YouTube

Российское издание "Медиазона" 26 мая опубликовало расследование о том, что и куда отправляли российские военные из отделений курьерской службы СДЭК в городах, которые находятся рядом с границей Украины.

Издание отследило путь посылок из 13 городов в РФ и Беларуси, а также оккупированного Крыма (Джанкой и Армянск) и составило "самую полную карту мародеров". "Медиазона" обнаружила, что после начала полномасштабного вторжения начался аномальный рост отправлений, а также выявила "необычную связь" между городами.

Последнее, подчеркивают журналисты, подтверждает повальное мародерство россиян в Украине. 

Так, по данным "Медиазоны", за три месяца вторжения оккупанты отправили в российские города 58 тонн посылок.

В одной из посылок был беспилотник "Орлан", который армия РФ использует в войне против Украины. БПЛА отправлял из Валуек (Белгородская область) 29 апреля офицер, проследить получение посылки в пункте назначения журналистам не удалось. Но момент отправки зафиксирован на видео камерой наблюдения в отделении, СМИ обнародовало этот эпизод и еще несколько избранных моментов с записи в отделении Валуек. 

Случай с "Орланом" свидетельствует о том, что российские военные грабят не только украинцев, но и свою же армию, считают журналисты. Кроме беспилотника, камера зафиксировала, что российские солдаты отправляли, среди прочего, кроссовки, шины, микрофон, телевизор, колбасы и консервы, гитару, а также палатку. 

Журналисты обратили внимание, что в город Юрга, где находятся три крупные воинские части, с февраля по май было отправлено 5764 кг грузов (219 посылок). По данным советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, среди бригад, которые стояли под Киевом, была 74-я мотострелковая бригада из Юрги. Также "подозрительные" посылки российские оккупанты отправляли в Чебаркуль, где дислоцируются два танковых полка, и другие города – места дислокации войск РФ.  

Скриншот: zona.media
Скриншот: zona.media

Обратно из этих городов в приграничные отправили по несколько десятков килограммов посылок. Это доказывает отсутствие устойчивых социальных связей между приграничными и сибирскими городами, подчеркивают журналисты. 

ВИДЕО
Видео: Медиазона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, почта, граница, армия РФ, Белгородская область, вторжение, беспилотники, Джанкой, мародеры, война России против Украины, кроссовки, гитара
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