МИД Украины о разблокировании морских портов: Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отвергнуты

МИД: В настоящее время отсутствуют договоренности между Украиной, Турцией и Россией о разблокировке украинских морских портов Фото: depositphotos.com

"Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования украинских морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса. Пока совместно с ООН и нашими партнерами прорабатываем возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Учитывая недавний ракетный удар РФ по зерновому терминалу в Николаеве, не можем исключать планы РФ воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и на юг Украины. Именно поэтому необходимы действенные гарантии безопасности для восстановления судоходства", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки Украине оружия для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования части акватории Черного моря.

В пресс-службе подчеркнули, что ценят усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов.

"В то же время следует отметить, что в настоящее время отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься при участии всех причастных сторон. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отвергнуты. Украина уже начала поставки зерна на мировой рынок грузовиками, железной дорогой и речным транспортом. Мы делаем все возможное, но комплексно решить этот вопрос можно только разблокировав украинские порты. Призываем всех заинтересованных партнеров вместе с Украиной сосредоточить усилия на поиске сбалансированного решения, которое снимет российскую блокаду с портов и будет предусматривать четкие гарантии безопасности для украинского черноморского побережья и соответствующих гуманитарных коридоров", – говорится в заявлении.

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6 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция и Россия якобы добились предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта. По информации агентства, 8 июня в Анкаре этот вопрос будут обсуждаться с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.