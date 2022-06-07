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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины о разблокировании морских портов: Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отвергнуты

МИД: В настоящее время отсутствуют договоренности между Украиной, Турцией и Россией о разблокировке украинских морских портов
МИД: В настоящее время отсутствуют договоренности между Украиной, Турцией и Россией о разблокировке украинских морских портов
Фото: depositphotos.com

Украина совместно с ООН и международными партнерами нарабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины 7 июня.

"Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования украинских морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса. Пока совместно с ООН и нашими партнерами прорабатываем возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Учитывая недавний ракетный удар РФ по зерновому терминалу в Николаеве, не можем исключать планы РФ воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и на юг Украины. Именно поэтому необходимы действенные гарантии безопасности для восстановления судоходства", – говорится  в заявлении.

В МИД отметили, что такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки Украине оружия для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования части акватории Черного моря.

В пресс-службе подчеркнули, что ценят усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов.

"В то же время следует отметить, что в настоящее время отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься при участии всех причастных сторон. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отвергнуты. Украина уже начала поставки зерна на мировой рынок грузовиками, железной дорогой и речным транспортом. Мы делаем все возможное, но комплексно решить этот вопрос можно только разблокировав украинские порты. Призываем всех заинтересованных партнеров вместе с Украиной сосредоточить усилия на поиске сбалансированного решения, которое снимет российскую блокаду с портов и будет предусматривать четкие гарантии безопасности для украинского черноморского побережья и соответствующих гуманитарных коридоров", – говорится в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция и Россия якобы добились предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта. По информации агентства, 8 июня в Анкаре этот вопрос будут обсуждаться с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Контекст:

Из-за блокады Россией портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США. 

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но это требует снятия санкций, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции.

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но проблема в том, что Россия может воспользоваться торговым маршрутом для нападения на город. 

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, заверял, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном, в том числе из Одессы, и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

В МИД Украины считают, что верить его обещаниям нельзя.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, Николаев, МИД Украины, война России против Украины, морские порты Украины, зерно
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