Ермак назвал меры, которые должен предпринять мир, чтобы не допустить продовольственный кризис

Ермак призвал обеспечить военные конвои для украинских танкеров, чтобы вывезти зерно из портов Фото: EPA

Он упомянул сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что РФ уничтожила второй по величине украинский зерновой терминал в Николаеве, и подчеркнул, что РФ создает продовольственный кризис в мире искусственно.

"Россия блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав посевной", – написал глава ОП.

По мнению Ермака, в связи с этим миру необходимо сейчас предпринять несколько важных шагов.

"Обеспечить военные конвои для наших танкеров, чтобы вывезти зерно из портов. Оперативно работать над усилением санкций – как индивидуальных против элит, так и против энергетического сектора и банковской системы России. Газовое эмбарго – это приоритет", – написал Ермак.