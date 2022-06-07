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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак назвал меры, которые должен предпринять мир, чтобы не допустить продовольственный кризис

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Ермак призвал обеспечить военные конвои для украинских танкеров, чтобы вывезти зерно из портов
Ермак призвал обеспечить военные конвои для украинских танкеров, чтобы вывезти зерно из портов
Фото: EPA

Для разрешения продовольственного кризиса, создаваемого Россией, необходимо предпринять несколько конкретных шагов, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом он написал в Telegram 7 июня.

Он упомянул сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что РФ уничтожила второй по величине украинский зерновой терминал в Николаеве, и подчеркнул, что РФ создает продовольственный кризис в мире искусственно. 

"Россия блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав посевной", – написал глава ОП.

По мнению Ермака, в связи с этим миру необходимо сейчас предпринять несколько важных шагов.

"Обеспечить военные конвои для наших танкеров, чтобы вывезти зерно из портов. Оперативно работать над усилением санкций – как индивидуальных против элит, так и против энергетического сектора и банковской системы России. Газовое эмбарго – это приоритет", – написал Ермак.

Кроме того, указал он, Украине необходимо оружие для освобождения оккупированных территорий.

"Больше оружия и как можно скорее, чтобы остановить любые планы россиян продвигаться дальше и выбить их с нашей земли", – подчеркнул Ермак.

Контекст:

Из-за блокады Россией портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США. 

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но это требует снятия санкций, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции.

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но проблема в том, что Россия может воспользоваться торговым маршрутом для нападения на город. 

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, заверял, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном, в том числе из Одессы, и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

В Украине считают, что верить его обещаниям нельзя.

Теги: продукты, конвой, голод, война России против Украины, корабли, Андрей Ермак, море, зерно
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