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Сказки Путина о готовности облегчить экспорт украинской пшеницы – далеки от реальности – постпред Украины при ООН

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Россия гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном, в том числе из Одессы, заверял Путин в начале июня
Россия гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном, в том числе из Одессы, заверял Путин в начале июня
Фото: EPA

Заявления президента РФ Владимира Путина о готовности разблокировать экспорт продовольствия из Украины "далеки от реальности".

Такое мнение 6 июня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Мероприятие транслировалось на сайте ООН.   

"Именно Путин заверял канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения", – напомнил Кислица.

По его словам, Украина ищет решения для предотвращения глобального продовольственного кризиса, вопрос же в том, "как сделать так, чтобы РФ не злоупотребляла торговым путем для нападения на Одессу".

Этот вопрос стал более актуальным после ракетного удара оккупантов по Киеву, в результате чего были разрушены объекты Дарницкого вагоноремонтного завода, отметил Кислица.

"Как и всегда, Россия заявила, что уничтожила военную технику, в том числе танки. На самом же деле завод занимался ремонтом вагонов-зерновозов, используемых для железнодорожных перевозок зерна в морские порты Украины, – сказал постпред Украины при ООН. – Все сказки Путина о его готовности облегчить экспорт украинской пшеницы, которые он так красноречиво рассказывает своим редким собеседникам, остаются слишком далеки от реальности".

Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном, в том числе из Одессы, и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

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