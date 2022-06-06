Сказки Путина о готовности облегчить экспорт украинской пшеницы – далеки от реальности – постпред Украины при ООН

Россия гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном, в том числе из Одессы, заверял Путин в начале июня Фото: EPA

Такое мнение 6 июня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Мероприятие транслировалось на сайте ООН.

"Именно Путин заверял канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения", – напомнил Кислица.

По его словам, Украина ищет решения для предотвращения глобального продовольственного кризиса, вопрос же в том, "как сделать так, чтобы РФ не злоупотребляла торговым путем для нападения на Одессу".

Этот вопрос стал более актуальным после ракетного удара оккупантов по Киеву, в результате чего были разрушены объекты Дарницкого вагоноремонтного завода, отметил Кислица.

"Как и всегда, Россия заявила, что уничтожила военную технику, в том числе танки. На самом же деле завод занимался ремонтом вагонов-зерновозов, используемых для железнодорожных перевозок зерна в морские порты Украины, – сказал постпред Украины при ООН. – Все сказки Путина о его готовности облегчить экспорт украинской пшеницы, которые он так красноречиво рассказывает своим редким собеседникам, остаются слишком далеки от реальности".

Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном, в том числе из Одессы, и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".