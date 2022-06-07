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Постпред РФ при ООН покинул заседание Совбеза по вопросу Украины во время выступления главы Евросовета

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Мишель во время выступления на заседании Совбеза ООН прямо обратился к Небензе (на фото)
Мишель во время выступления на заседании Совбеза ООН прямо обратился к Небензе (на фото)
Фото: EPA

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 6 июня покинул зал заседания Совета Безопасности ООН во время выступления президента Европейского совета Шарля Мишеля, который обвинил Россию во лжи и создании глобального продовольственного кризиса.

Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке было посвящено теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, оно транслировалось на сайте Организации Объединенных Наций.

Мишель во время выступления прямо обратился к Небензе.

"Господин посол РФ, давайте будем откровенны. Кремль использует поставки продовольствия, как невидимые ракеты против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны распространяются по всему миру и ведут к продовольственному кризису, толкая людей к бедности и дестабилизации всего региона. Россия полностью несет ответственность за этот продовольственный кризис. Только Россия, несмотря на кампанию Кремля по распространению лжи и дезинформации", – сказал глава Евросовета.

Мишель отметил, что собственными глазами видел в Одессе "миллионы тонн зерна, которые простаивают в контейнерах и на кораблях, потому что в Черном море – военные российские корабли".

"Это российские атаки разрушают украинскую инфраструктуру, это российские танки, бомбы и мины не позволяют Украине сеять и собирать. Кремль также сделал целью зернохранилища и крадет из Украины, возлагая вину на других. Это трусость, пропаганда, чистейшая и простейшая пропаганда", – подчеркнул глава Европейского совета.

Небензя после этих слов направился к выходу.

"Господин посол, вы можете покинуть зал. Возможно, это проще – не слышать правду", – сказал Небензе Мишель.

Небензя отметил в комментарии Reuters, что "не мог остаться" на заседании из-за "лжи, которую Шарль Мишель пришел распространять".

"Еще никогда нервы так не подводили путинского посланника", – прокомментировал инцидент в Twitter постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Он добавил в Twitter, что важно, чтобы российская делегация продолжала и дальше появляться на заседаниях Совбеза по Украине.

"Они ценны как своеобразные досудебные встречи, потому что они все фиксируют – все, сказанное соучастниками преступления, может и будет использовано против них в суде", – пояснил Кислица.

По словам Кислицы, заявления президента РФ Владимира Путина о готовности разблокировать экспорт продовольствия из Украины "далеки от реальности".

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном, в том числе из Одессы, и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

Теги: Россия, Украина, Одесса, ООН, пропаганда, Нью-Йорк, танки, продукты, экспорт, угрозы, Совет Безопасности ООН, кризис, Европейский совет, Сергей Кислица, блокада, преступление, бедность, безопасность, Василий Небензя, Шарль Мишель, корабли, посол, заседание, дезинформация, зерно
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