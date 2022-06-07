Постпред РФ при ООН покинул заседание Совбеза по вопросу Украины во время выступления главы Евросовета

Мишель во время выступления на заседании Совбеза ООН прямо обратился к Небензе (на фото) Фото: EPA

Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке было посвящено теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, оно транслировалось на сайте Организации Объединенных Наций.

Мишель во время выступления прямо обратился к Небензе.

"Господин посол РФ, давайте будем откровенны. Кремль использует поставки продовольствия, как невидимые ракеты против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны распространяются по всему миру и ведут к продовольственному кризису, толкая людей к бедности и дестабилизации всего региона. Россия полностью несет ответственность за этот продовольственный кризис. Только Россия, несмотря на кампанию Кремля по распространению лжи и дезинформации", – сказал глава Евросовета.

Мишель отметил, что собственными глазами видел в Одессе "миллионы тонн зерна, которые простаивают в контейнерах и на кораблях, потому что в Черном море – военные российские корабли".

"Это российские атаки разрушают украинскую инфраструктуру, это российские танки, бомбы и мины не позволяют Украине сеять и собирать. Кремль также сделал целью зернохранилища и крадет из Украины, возлагая вину на других. Это трусость, пропаганда, чистейшая и простейшая пропаганда", – подчеркнул глава Европейского совета.

Небензя после этих слов направился к выходу.

"Господин посол, вы можете покинуть зал. Возможно, это проще – не слышать правду", – сказал Небензе Мишель.

Небензя отметил в комментарии Reuters, что "не мог остаться" на заседании из-за "лжи, которую Шарль Мишель пришел распространять".

"Еще никогда нервы так не подводили путинского посланника", – прокомментировал инцидент в Twitter постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Постпред Росії в ООН вийшов з зали під час виступу президента Євроради: “Ще ніколи нерви так не підводили путінського посланця" Я б правда сказав, що він і його мінйони вибігли…https://t.co/lXUbx7Kmh6 via @ukrpravda_news — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) June 6, 2022

Он добавил в Twitter, что важно, чтобы российская делегация продолжала и дальше появляться на заседаниях Совбеза по Украине.

"Они ценны как своеобразные досудебные встречи, потому что они все фиксируют – все, сказанное соучастниками преступления, может и будет использовано против них в суде", – пояснил Кислица.

SK: It’s important that the russian delegation continues to show up in Security Council meetings on Ukraine. As a sort of a pre-trial meetings they are valuable because they are on the record: everything said by the accomplices of crimes can & will be used against them in court pic.twitter.com/d1pWjTeBIM — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) June 6, 2022

По словам Кислицы, заявления президента РФ Владимира Путина о готовности разблокировать экспорт продовольствия из Украины "далеки от реальности".