Россияне уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине – Боррель

"Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным с целью отвести от себя вину, становится еще более циничной", – написал Боррель.

4 июня российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева и крупный склад, где загорелся хранившийся там зерновой шрот. 5 июня масштабный пожар локализовали на площади 10 тыс. м². 6 июня пожар все еще тушили, сообщали в ГСЧС. Россияне и ранее атаковали продовольственные склады в Украине.

Контекст:

Угрожающий миру продовольственный кризис из-за войны России против Украины стал в последние недели одной из главных тем на глобальной повестке дня.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но это требует снятия санкций, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции.

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но проблема в том, что Россия может воспользоваться торговым маршрутом для нападения на город.

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, заверял, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном, в том числе из Одессы, и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

В Украине считают, что верить его обещаниям нельзя.