Глава Пентагона заявил, что США пока стремятся к дипломатическому решению блокировки украинских морских портов

"Когда вы спрашиваете, могут ли наши вооруженные силы региона и остального мира внести вклад — конечно, можем. Но вы знаете, что мы всегда хотим сначала найти дипломатическое решение, и я вижу много энергии в этой области, пока мы говорим, и мы надеемся, что все произойдет правильно. Но, вы знаете, но этого не должно было случиться. Мы здесь из-за выбора одного человека – выбора [президента РФ] Владимира Путина", – сказал он.

По словам Остина, Путин решил начать неспровоцированное вторжение на территорию соседней страны, которое не имело никаких логических причин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)