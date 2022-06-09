ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Задача Украины – документировать для суда каждое действие тех, кто украл зерно и металл – Киевская школа экономики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты вывозят из Украины металлопродукцию и зерно
Российские оккупанты вывозят из Украины металлопродукцию и зерно
Фото: bessarabiainform.com

Главная задача Украины сейчас – отслеживать и максимально задокументировать все случаи воровства Россией украинского металла и зерна, тогда юристы найдут способ добиться справедливости, заявил вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе "Украина 24".

"Я пока не представляю, как можно отслеживать украденное в Украине зерно, – оно не маркируется, и найти его будет крайне сложно. Другое дело металл: на нем есть эта маркировка, его отследить будет гораздо легче. И наше домашнее задание в этой ситуации – документировать все, до последней буквы. А потом юристы найдут способ добиться, чтобы все это было рассмотрено, – подчеркнул он. – Важность ГМК и АПК для нашей страны – очень большая. Две этих отрасли – это 35% украинской экономики. При этом их доля в экспорте страны еще больше: около 70% валютной выручки генерируется ГМК и АПК! Поэтому этот вопрос – очень серьезный. Это буквально вопрос выживания экономики Украины".

Контекст:

В минобороны России 24 мая заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. В Мариупольском горсовете не исключили, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.

27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить металл и зерно.

В комментарии изданию "Экономическая правда" директор ГП "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский сообщал, что на территории предприятия остается около 200 тыс. тонн металла и чугуна стоимостью более $170 млн.

Подавляющее количество металла принадлежит компании "Метинвест". В "Метинвесте" это подтвердили. Речь идет о продукции "Азовстали" и Металлургического комбината имени Ильича. 

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным украинским металлом

4 июня в акваторию порта оккупированного Мариуполя Донецкой области зашло второе судно РФ для вывоза металла.

"Азовсталь" и ММК имени Ильича уже обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи металла из Мариуполя.

Теги: Россия, Украина, экономика, экспорт, металлургия, война России против Украины, АПК, Киевская школа экономики, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (186526)
2
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (85698)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (79922)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (32376)
5
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (22913)
6
"Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео (19841)
7
Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко (19017)
8
"Жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом (18497)
 
 
 
 