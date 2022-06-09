Задача Украины – документировать для суда каждое действие тех, кто украл зерно и металл – Киевская школа экономики

"Я пока не представляю, как можно отслеживать украденное в Украине зерно, – оно не маркируется, и найти его будет крайне сложно. Другое дело металл: на нем есть эта маркировка, его отследить будет гораздо легче. И наше домашнее задание в этой ситуации – документировать все, до последней буквы. А потом юристы найдут способ добиться, чтобы все это было рассмотрено, – подчеркнул он. – Важность ГМК и АПК для нашей страны – очень большая. Две этих отрасли – это 35% украинской экономики. При этом их доля в экспорте страны еще больше: около 70% валютной выручки генерируется ГМК и АПК! Поэтому этот вопрос – очень серьезный. Это буквально вопрос выживания экономики Украины".

Контекст:

В минобороны России 24 мая заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. В Мариупольском горсовете не исключили, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.

27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить металл и зерно.

В комментарии изданию "Экономическая правда" директор ГП "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский сообщал, что на территории предприятия остается около 200 тыс. тонн металла и чугуна стоимостью более $170 млн.

Подавляющее количество металла принадлежит компании "Метинвест". В "Метинвесте" это подтвердили. Речь идет о продукции "Азовстали" и Металлургического комбината имени Ильича.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным украинским металлом.

4 июня в акваторию порта оккупированного Мариуполя Донецкой области зашло второе судно РФ для вывоза металла.

"Азовсталь" и ММК имени Ильича уже обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи металла из Мариуполя.