Самая сложная в истории посевная кампания прошла успешно, засеяли 75% от прошлогодних площадей – Шмыгаль

Удалось засеять 75% прошлогодних площадей, сообщил он со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия.
Премьер отметил, что в рамках программы льготных кредитов "5–7–9%" для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей банки выдали 38,5 млрд грн. Из них – 24 млрд грн по программе государственных портфельных гарантий.
"Теперь начинаем подготовку к сбору урожая. И понимаем основные вызовы, стоящие сейчас перед аграриями", – написал премьер.
В первую очередь он отметил необходимость вывоза урожая.
"Мининфраструктуры прорабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования Россией украинских портов у нас остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур", – написал Шмыгаль.
Во-вторых, подчеркнул он, необходимо сохранить новый урожай. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10–15 млн тонн.
Третьим вызовом Шмыгаль назвал обеспечение горючего для аграриев. Он дал задание профильным министерствам и областным госадминистрациям обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая.
"Правительство приняло все меры, чтобы успешно провести самую сложную в истории посевную кампанию. Теперь должны не менее успешно провести жатву и сбор урожая", – подытожил премьер.
15 апреля первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко говорила, что, несмотря на войну, Украина рассчитывает засеять 80% площадей.
В ООН 23 мая спрогнозировали, что из-за военных действий и потери контроля над частью территорий Украина не получит около 49% озимой пшеницы и 38% ржи.
В марте в Министерстве аграрной политики заявляли, что у Украины достаточно запасов продовольствия для внутреннего потребления, поскольку "мы экспортеры, а экспорт остановился".
В то же время война в Украине может спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Россия блокирует украинские порты в Черном мире, уничтожает агропредприятия и продовольственные склады.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан. Недавний доклад ООН по продовольственной безопасности констатирует, что всего в мире около 50 стран зависят от экспорта украинского зерна.