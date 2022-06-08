Самая сложная в истории посевная кампания прошла успешно, засеяли 75% от прошлогодних площадей – Шмыгаль

Удалось засеять 75% прошлогодних площадей, сообщил он со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

Премьер отметил, что в рамках программы льготных кредитов "5–7–9%" для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей банки выдали 38,5 млрд грн. Из них – 24 млрд грн по программе государственных портфельных гарантий.

"Теперь начинаем подготовку к сбору урожая. И понимаем основные вызовы, стоящие сейчас перед аграриями", – написал премьер.

В первую очередь он отметил необходимость вывоза урожая.

"Мининфраструктуры прорабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования Россией украинских портов у нас остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур", – написал Шмыгаль.

Во-вторых, подчеркнул он, необходимо сохранить новый урожай. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10–15 млн тонн.

Третьим вызовом Шмыгаль назвал обеспечение горючего для аграриев. Он дал задание профильным министерствам и областным госадминистрациям обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая.

"Правительство приняло все меры, чтобы успешно провести самую сложную в истории посевную кампанию. Теперь должны не менее успешно провести жатву и сбор урожая", – подытожил премьер.