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Минагрополитики: В Украине посеяли яровой пшеницы больше, чем год назад, остальных культур – меньше

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В Украине 13 областей уже закончили сеять яровую пшеницу
В Украине 13 областей уже закончили сеять яровую пшеницу
Фото: EPA

Более половины областей по состоянию на 2 июня закончили посевную пшеницы. Посевная кампания подсолнечника и сои завершена по всей стране, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Яровой пшеницы посеяно 189,3 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 162,8 тыс. га).

"Посев яровых культур проводят 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Полтавская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области закончили посевную яровой пшеницы", – сообщили в Минагрополитики.

Объемы посева других культур (ячмень, овес, горох, рапс, гречиха, подсолнечник, кукуруза, соя, сахарная свекла, картофель, просо) в 2022-м пока отстают от показателей прошлого года, однако посевная еще продолжается, отметили в министерстве. В частности, засеяно 73% площадей под подсолнечник, 81,9% – под гречку, 96,6% – под сою от показателей прошлого года.

В целом посев яровых и зернобобовых культур завершен на 80,6% от показателей прошлого года, сообщили в ведомстве, добавив, что посевная подсолнечника и сои завершена по всей стране.

По данным Минагрополитики, по состоянию на 2 июня прогнозируемые площади посева основных яровых культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 161,3 тыс. га – 87,3% от показателя 2021 года.

Контекст:

15 апреля первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что, несмотря на войну, Украина рассчитывает засеять 80% площадей.

В ООН 23 мая спрогнозировали, что из-за военных действий и потери контроля над частью территорий Украина не получит около 49% озимой пшеницы и 38% ржи.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет. В то же время война в Украине может спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан. Недавний доклад ООН по продовольственной безопасности констатирует, что всего в мире около 50 стран зависят от экспорта украинского зерна.

Теги: Украина, экономика, сельское хозяйство, продукты, урожай, Министерство аграрной политики, война России против Украины, пшеница
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