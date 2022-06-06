Минагрополитики: В Украине посеяли яровой пшеницы больше, чем год назад, остальных культур – меньше

Яровой пшеницы посеяно 189,3 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 162,8 тыс. га).

"Посев яровых культур проводят 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Полтавская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области закончили посевную яровой пшеницы", – сообщили в Минагрополитики.

Объемы посева других культур (ячмень, овес, горох, рапс, гречиха, подсолнечник, кукуруза, соя, сахарная свекла, картофель, просо) в 2022-м пока отстают от показателей прошлого года, однако посевная еще продолжается, отметили в министерстве. В частности, засеяно 73% площадей под подсолнечник, 81,9% – под гречку, 96,6% – под сою от показателей прошлого года.

В целом посев яровых и зернобобовых культур завершен на 80,6% от показателей прошлого года, сообщили в ведомстве, добавив, что посевная подсолнечника и сои завершена по всей стране.

По данным Минагрополитики, по состоянию на 2 июня прогнозируемые площади посева основных яровых культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 161,3 тыс. га – 87,3% от показателя 2021 года.