"Метинвест" просит Кабмин и Офис президента наложить санкции на российских пиратов

ММК имени Ильича уже обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения Фото: metinvestholding.com

"С начала российского вторжения в Мариуполе осталось около 145 тысяч тонн металлопродукции ММК имени Ильича, из них более 124 тысяч тонн – на территории морского порта. Эта продукция предназначалась для европейских предприятий, однако не была вывезена из-за войны войны. В конце мая 2022 года судно РМ-3 с продукцией ММК имени Ильича на борту отправилось из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно принадлежит ООО "УК Река-Море" (РФ), руководителем и учредителем которого является Геннадий Арустамов", – сказано в заявлении "Метинвеста".

ММК имени Ильича уже обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения.

"Предприятие отмечает отсутствие какого-либо сотрудничества или координации с представителями страны-агрессора или ее оккупационной администрацией, причастной к вывозу металла в РФ. ММК имени Ильича подчеркивает, что деятельность упомянутых резидентов РФ угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины. Предприятие просит правительство и Офис президента Украины ввести санкции против ООО "УК "Река-Море", ответственного за угон имущества, его руководителя, а также против других физических и юридических лиц, которые транспортируют, выгружают, продают или перепродают продукцию, похищенную у ММК имени Ильича", – заявили в компании.

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