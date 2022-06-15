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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" просит Кабмин и Офис президента наложить санкции на российских пиратов

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ММК имени Ильича уже обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения
ММК имени Ильича уже обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения
Фото: metinvestholding.com

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича группы "Метинвест" обратился в Кабинет Министров и Офис президента Украины с просьбой наложить персональные санкции на российских резидентов, незаконно захватывающих и перепродающих украинский металл. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе компании.

"С начала российского вторжения в Мариуполе осталось около 145 тысяч тонн металлопродукции ММК имени Ильича, из них более 124 тысяч тонн – на территории морского порта. Эта продукция предназначалась для европейских предприятий, однако не была вывезена из-за войны войны. В конце мая 2022 года судно РМ-3 с продукцией ММК имени Ильича на борту отправилось из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно принадлежит ООО "УК Река-Море" (РФ), руководителем и учредителем которого является Геннадий Арустамов", – сказано в заявлении "Метинвеста".

ММК имени Ильича уже обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения.

"Предприятие отмечает отсутствие какого-либо сотрудничества или координации с представителями страны-агрессора или ее оккупационной администрацией, причастной к вывозу металла в РФ. ММК имени Ильича подчеркивает, что деятельность упомянутых резидентов РФ угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины. Предприятие просит правительство и Офис президента Украины ввести санкции против ООО "УК "Река-Море", ответственного за угон имущества, его руководителя, а также против других физических и юридических лиц, которые транспортируют, выгружают, продают или перепродают продукцию, похищенную у ММК имени Ильича", – заявили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла. 

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.

Теги: Россия, Кабинет Министров, санкции, Мариуполь, кража, Метинвест, металлургия, война России против Украины, Офис президента Украины
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