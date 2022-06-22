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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об освобождении защитников "Азовстали": Хочется, чтобы партнеры, взявшие на себя обязательства помогать с обменом, выполнили обещания

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Зеленский о защитниках "Азовстали": Очень хочется, чтобы обмен происходил
Зеленский о защитниках "Азовстали": Очень хочется, чтобы обмен происходил
Фото: president.gov.ua

Украина работает над возвращением защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, вопрос их обмена нужно решить быстро, так как неизвестно, какую помощь получают раненые украинские военные.

Об этом 21 июня на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись мероприятия опубликована в Telegram Офиса президента Украины.

"Многие детали не смогу сказать. Очень хочется, чтобы обмен происходил, чтобы партнеры, взявшие на себя обязательства помогать с этим обменом, действительно выполнили обещания. Мы в это не только верим. Мы работаем, но вся работа происходит на площадке нашего Главного управления разведки (ГУР) [Минобороны]. Именно они руководят этим процессом. Будем ожидать результатов", – сказал Зеленский.

По словам президента, власть на политическом уровне должна делать все для возвращения военных.

"Мы максимально подключаем к этому процессу партнеров: и Красный Крест, и Организацию Объединенных Наций, и несколько государств, которые имеют то или иное влияние на оккупантов", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Катерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

Руководство полком Прокопенко временно передал майору Никите Надточию.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью, опубликованном 20 июня, что переговоры об обмене удерживаемых Россией бойцов полка "Азов" ведет не только ГУР – "поскольку процесс сложный, там в целом был много кто задействован".

Теги: Россия, Украина, ООН, военные, Мариуполь, разведка, Красный Крест, полк Азов, Азовсталь, Люксембург, Владимир Зеленский, ВСУ, Ксавье Беттель, война России против Украины, президент, обмен пленными, премьер-министр, брифинг, ГУР Минобороны Украины
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