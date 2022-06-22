Зеленский об освобождении защитников "Азовстали": Хочется, чтобы партнеры, взявшие на себя обязательства помогать с обменом, выполнили обещания

Об этом 21 июня на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись мероприятия опубликована в Telegram Офиса президента Украины.

"Многие детали не смогу сказать. Очень хочется, чтобы обмен происходил, чтобы партнеры, взявшие на себя обязательства помогать с этим обменом, действительно выполнили обещания. Мы в это не только верим. Мы работаем, но вся работа происходит на площадке нашего Главного управления разведки (ГУР) [Минобороны]. Именно они руководят этим процессом. Будем ожидать результатов", – сказал Зеленский.

По словам президента, власть на политическом уровне должна делать все для возвращения военных.

"Мы максимально подключаем к этому процессу партнеров: и Красный Крест, и Организацию Объединенных Наций, и несколько государств, которые имеют то или иное влияние на оккупантов", – резюмировал Зеленский.

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