Зеленский об освобождении защитников "Азовстали": Хочется, чтобы партнеры, взявшие на себя обязательства помогать с обменом, выполнили обещания

Об этом 21 июня на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Видеозапись мероприятия опубликована в Telegram Офиса президента Украины.
"Многие детали не смогу сказать. Очень хочется, чтобы обмен происходил, чтобы партнеры, взявшие на себя обязательства помогать с этим обменом, действительно выполнили обещания. Мы в это не только верим. Мы работаем, но вся работа происходит на площадке нашего Главного управления разведки (ГУР) [Минобороны]. Именно они руководят этим процессом. Будем ожидать результатов", – сказал Зеленский.
По словам президента, власть на политическом уровне должна делать все для возвращения военных.
"Мы максимально подключаем к этому процессу партнеров: и Красный Крест, и Организацию Объединенных Наций, и несколько государств, которые имеют то или иное влияние на оккупантов", – резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.
Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Катерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.
Руководство полком Прокопенко временно передал майору Никите Надточию.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью, опубликованном 20 июня, что переговоры об обмене удерживаемых Россией бойцов полка "Азов" ведет не только ГУР – "поскольку процесс сложный, там в целом был много кто задействован".