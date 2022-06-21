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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ММК имени Ильича и "Азовсталь" призвали партнеров и порты по всему миру не покупать у РФ ворованный металл

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Особенное внимание комбинаты просят обратить на продукцию, которая происходит из временно оккупированных украинских городов
Особенное внимание комбинаты просят обратить на продукцию, которая происходит из временно оккупированных украинских городов
Фото: 0629.com.ua

Металлургические заводы ММК имени Ильича и "Азовсталь", расположенные во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе, обратились к международным партнерам и компаниям – операторам морских портов с призывом не покупать украденную оккупантами металлургическую продукцию. Об этом идет речь в письмах, которые предприятия предоставили редакции.

Как сказано в письме, из-за военной агрессии России в Украине компания "Метинвест" не имеет возможности экспортировать металлургическую продукцию, которая находилась в мариупольском порту, легальным покупателям из различных стран, включая Испанию, Италию, Бельгию, Грецию, Португалию, Турцию, Ирак и Египет.

"По данным открытых источников, российская компания "Река-Море" в сотрудничестве с российскими представителями приступила к загрузке судна ПМ-3 нашей металлургической продукцией. Мы заявляем: эта компания, а также любые другие компании, которые в настоящее время имеют дело с нашей продукцией в Мариупольском порту, никогда не были уполномочены нашей компанией каким-либо образом осуществлять какие-либо действия, связанные с нашей продукцией. Таким образом, велика вероятность воровства и контрабанды нашей металлургической продукции", – подчеркивается в письме.

Незаконные действия по захвату и возобновлению работы Мариупольского порта свидетельствуют, что украденная металлургическая продукция может быть незаконно вывезена и предложена для продажи возможным покупателям, указывают в компании "Метинвест".

"Согласно международному и украинскому законодательству, вышеуказанные действия, в том числе вооруженный захват торговых судов и нашей продукции, имеют все признаки преступлений – бандитизма и грабежа. Мы предпримем все возможные юридические усилия, чтобы привлечь к ответственности всех преступников и их сообщников и вернуть продукцию законным владельцам. Поэтому мы просим вас внести свой вклад в защиту прав на украденные продукты", – подчеркивают в компании.

Предприятия обратились ко всем своим партнерам с просьбой тщательно анализировать каждую сделку по металлургическим продуктам сомнительного происхождения. Особенное внимание просят обратить на продукцию, которая происходит из временно оккупированных украинских городов или привезена из российских городов Таганрог, Туапсе, Ростов-на-Дону, Новороссийск, откуда раньше не поставлялась.

"Также просим тщательно проверять сертификаты происхождения и товаросопроводительные документы металлургической продукции, которая происходит из временно оккупированных украинских городов Мариуполя, Херсона и/или Севастополя. В случае возникновения подозрений – отклонить сделки и/или договоренности с российскими компаниями или связанные с поставкой металлургической продукции и уведомить нас о коммерческих предложениях", – резюмируется в письме.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.

Теги: Россия, война, Мариуполь, кража, Метинвест, Азовсталь, металлургия, сталь, ммк им. Ильича, война России против Украины
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