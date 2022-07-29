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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заявили о гибели более 40 украинских военнопленных. РФ обстреляла лагерь в Оленовке, выяснили украинские СМИ

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Пропагандисты распространяют видео, снятое в разбомбленном бараке. По информации "Украинской правды", пленных воинов перевели туда за несколько дней до обстрела
Пропагандисты распространяют видео, снятое в разбомбленном бараке. По информации "Украинской правды", пленных воинов перевели туда за несколько дней до обстрела
Скриншот: Репортёр Руденко V / Telegram

Министерство обороны России утром 29 июля заявило о гибели 40 украинских военнослужащих, которых взяли в плен российские оккупанты. Об этом идет речь в сообщении пропагандистского российского агентства "РИА Новости".

Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле лагеря (оккупанты называют это "следственным изолятором) для военнопленных в Оленовке Донецкой области. Там в том числе находились защитники Мариуполя. Изначально российское минобороны сообщило, что погибли 40 военных, в том числе азовцев, 75 получили ранения. 

Позже главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин сказал, что погибли 47 украинских воинов, пишет ТАСС. Всего, по его словам, там было 193 человека. Пушилин объясняет "удар ВСУ" по украинским же военным якобы желанием "уничтожить "азовцев", которые начали давать показания".

Паралельно этим заявлениям пропагандисты начали распространять видео, снятое в разбомбленном лагере (осторожно, там незаблюренные кадры, на которых показаны в том числе останки погибших).

Источники "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что лагерь в Оленовке обстреляли со стороны России. Речь об артиллерийской атаке. 

Украинских военных перевели в этот барак незадолго до обстрела, говорит собеседник СМИ. 

"Это был барак, в котором находились бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до обстрела, мы еще не могли понять, почему", – сказал источник "Украинской правды".

Контекст:

Последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные, был завод "Азовсталь". Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

В середине мая защитники вышли с территории завода. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Катерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

Большинство пленных защитников Мариуполя находятся на территории лагеря для военнопленных в Оленовке, говорил 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

29 июня в ГУР проинформировали, что 95 защитников "Азвостали" удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию в результате обмена.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: министерство обороны РФ, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Азовсталь, пленные, Оленовка, ВСУ, обстрелы, минобороны РФ, погибшие, российские оккупанты
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