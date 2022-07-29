Оккупанты заявили о гибели более 40 украинских военнопленных. РФ обстреляла лагерь в Оленовке, выяснили украинские СМИ

Пропагандисты распространяют видео, снятое в разбомбленном бараке. По информации "Украинской правды", пленных воинов перевели туда за несколько дней до обстрела Скриншот: Репортёр Руденко V / Telegram

Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле лагеря (оккупанты называют это "следственным изолятором) для военнопленных в Оленовке Донецкой области. Там в том числе находились защитники Мариуполя. Изначально российское минобороны сообщило, что погибли 40 военных, в том числе азовцев, 75 получили ранения.

Позже главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин сказал, что погибли 47 украинских воинов, пишет ТАСС. Всего, по его словам, там было 193 человека. Пушилин объясняет "удар ВСУ" по украинским же военным якобы желанием "уничтожить "азовцев", которые начали давать показания".

Паралельно этим заявлениям пропагандисты начали распространять видео, снятое в разбомбленном лагере (осторожно, там незаблюренные кадры, на которых показаны в том числе останки погибших).

Источники "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что лагерь в Оленовке обстреляли со стороны России. Речь об артиллерийской атаке.

Украинских военных перевели в этот барак незадолго до обстрела, говорит собеседник СМИ.

"Это был барак, в котором находились бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до обстрела, мы еще не могли понять, почему", – сказал источник "Украинской правды".