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25 июля, 2022
 
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"В ожидании моего Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу новую иллюстрацию, на которой изобразила себя птицей

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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году
Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году
Фото: Kateryna Prokopenko / Twitter

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, подполковника Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 24 июля в Instagram разместила новую иллюстрацию, посвященную своему мужу.

На фото Прокопенко изобразила себя в виде птицы на фоне маков, подсолнухов и украинского флага.

"В ожидании моего самого дорого Дениса", – подписала она иллюстрацию.

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет. 

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен. 

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Теги: Азовсталь, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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