Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео

Соответствующий фрагмент опубликован на странице видеографа Николая Федосенкова.

"Путин, чтоб ты сдох, – прокричала несколько раз Сердючка, притопывая в такт. – Аминь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской помощью, но не афиширует это.

Кроме новой кричалки Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!", и "Раша, гудбай".