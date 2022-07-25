Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео

Соответствующий фрагмент опубликован на странице видеографа Николая Федосенкова.
"Путин, чтоб ты сдох, – прокричала несколько раз Сердючка, притопывая в такт. – Аминь".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской помощью, но не афиширует это.
Кроме новой кричалки Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!", и "Раша, гудбай".