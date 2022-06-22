"Раша, гудбай!" Верка Сердючка спела свою знаменитую песню с новым припевом. Видео

"Я никогда не пела "Раша, гудбай", только Lasha. А сейчас – только Russia Good Bye", – сказала Сердючка.
На экране во время выступления высвечивалась надпись Russia Good Bye.
Сердючка вышла на сцену в серебристом костюме и со звездой на голове. А музыканты – в футболках F...ck The War и "Х...й війні", причем надписи были указаны без пропущенных букв.
С песней Dancing Lasha Tumbai Верка Сердючка выступала на международном песенном конкурсе "Евровидение 2007" и заняла второе место.
Благотворительный телемарафон Embrace Ukraine – #StrivingTogether проходил 21 июня в Амстердаме (Нидерланды).
В рамках мероприятия проходил сбор средств на закупку рентген-аппаратов "С-арки" для учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим в результате полномасштабной войны России против Украины.