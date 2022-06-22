"Раша, гудбай!" Верка Сердючка спела свою знаменитую песню с новым припевом. Видео

Сердючка: Я никогда не пела "Раша, гудбай", только Lasha. А сейчас – только Russia Good Bye Скриншот: Телеканал 1+1 / YouTube

"Я никогда не пела "Раша, гудбай", только Lasha. А сейчас – только Russia Good Bye", – сказала Сердючка.

На экране во время выступления высвечивалась надпись Russia Good Bye.

Сердючка вышла на сцену в серебристом костюме и со звездой на голове. А музыканты – в футболках F...ck The War и "Х...й війні", причем надписи были указаны без пропущенных букв.