"У меня было удивление, что он маленький очень. Как будто бы его уменьшили". Данилко рассказал о встрече с Путиным

Данилко: Когда я поманил Путина пальцем – как будто звук выключили Скриншот: Телеканал ICTV / YouTube

Данилко сказал, что несколько лет назад выступал на мероприятии, на котором присутствовали второй президент Украины Леонид Кучма и президент России Владимир Путин.

Тогда Данилко в образе Верки Сердючки пальцем поманил к себе Путина.

"Меня тогда очень споили официанты, которые обслуживали эту встречу без галстуков. Там были Кучма, Путин, еще какие-то политики", – рассказал Данилко.

Он отметил, что тогда Путин стоял с бокалом в руке, а исполнители пили шампанское на сцене.

"Им (политикам. – "ГОРДОН") нравится, когда мы пьем на сцене. Можно не петь. Им нравится: о, бухают на сцене", – отметил он.

По воспоминаниям Данилко, он тогда был в шубе, с цветком в волосах и исполнял песню "Чита-дрита".

"Кучма, кстати, очень заводной в этом плане. Такой: эх!" – рассказал артист.

Он отметил, что после того, как поманил Путина пальцем, "как будто звук выключили".

"И он стоял с этим бокалом, Путин, и показал, типа ты ко мне. Когда я подбежал к нему, у меня было ощущение и удивление, что он маленький очень. Как будто бы его уменьшили", – рассказал Данилко.

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Видео: Телеканал ICTV / YouTube