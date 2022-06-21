"У меня было удивление, что он маленький очень. Как будто бы его уменьшили". Данилко рассказал о встрече с Путиным

Данилко сказал, что несколько лет назад выступал на мероприятии, на котором присутствовали второй президент Украины Леонид Кучма и президент России Владимир Путин.
Тогда Данилко в образе Верки Сердючки пальцем поманил к себе Путина.
"Меня тогда очень споили официанты, которые обслуживали эту встречу без галстуков. Там были Кучма, Путин, еще какие-то политики", – рассказал Данилко.
Он отметил, что тогда Путин стоял с бокалом в руке, а исполнители пили шампанское на сцене.
"Им (политикам. – "ГОРДОН") нравится, когда мы пьем на сцене. Можно не петь. Им нравится: о, бухают на сцене", – отметил он.
По воспоминаниям Данилко, он тогда был в шубе, с цветком в волосах и исполнял песню "Чита-дрита".
"Кучма, кстати, очень заводной в этом плане. Такой: эх!" – рассказал артист.
Он отметил, что после того, как поманил Путина пальцем, "как будто звук выключили".
"И он стоял с этим бокалом, Путин, и показал, типа ты ко мне. Когда я подбежал к нему, у меня было ощущение и удивление, что он маленький очень. Как будто бы его уменьшили", – рассказал Данилко.
Данилко получил широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
После нападения РФ на Украину Данилко остался в Киеве. Артист заявил, что желает Путину смерти, поскольку тот – преступник.
"Я очень хочу, чтобы Путин сдох. (...) Человек, который принес столько боли, страданий, забрал столько жизней, лишил стольких людей будущего, – сказал Данилко. – Поэтому я желаю, чтобы он скорее умер".