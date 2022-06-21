Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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"У меня было удивление, что он маленький очень. Как будто бы его уменьшили". Данилко рассказал о встрече с Путиным

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Данилко: Когда я поманил Путина пальцем как будто звук выключили
Данилко: Когда я поманил Путина пальцем – как будто звук выключили
Скриншот: Телеканал ICTV / YouTube

Украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое 20 июня опубликовано в YouTube-аккаунте телеканала ICTV, рассказал, какое впечатление на него произвел президент РФ Владимир Путин.

Данилко сказал, что несколько лет назад выступал на мероприятии, на котором присутствовали второй президент Украины Леонид Кучма и президент России Владимир Путин.

Тогда Данилко в образе Верки Сердючки пальцем поманил к себе Путина. 

"Меня тогда очень споили официанты, которые обслуживали эту встречу без галстуков. Там были Кучма, Путин, еще какие-то политики", – рассказал Данилко.

Он отметил, что тогда Путин стоял с бокалом в руке, а исполнители пили шампанское на сцене.

"Им (политикам. – "ГОРДОН") нравится, когда мы пьем на сцене. Можно не петь. Им нравится: о, бухают на сцене", – отметил он.

По воспоминаниям Данилко, он тогда был в шубе, с цветком в волосах и исполнял песню "Чита-дрита".

"Кучма, кстати, очень заводной в этом плане. Такой: эх!" – рассказал артист.

Он отметил, что после того, как поманил Путина пальцем, "как будто звук выключили".

"И он стоял с этим бокалом, Путин, и показал, типа ты ко мне. Когда я подбежал к нему, у меня было ощущение и удивление, что он маленький очень. Как будто бы его уменьшили", – рассказал Данилко.

ВИДЕО
Видео: Телеканал ICTV / YouTube
Контекст:

Данилко получил широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

После нападения РФ на Украину Данилко остался в Киеве. Артист заявил, что желает Путину смерти, поскольку тот – преступник.

"Я очень хочу, чтобы Путин сдох. (...) Человек, который принес столько боли, страданий, забрал столько жизней, лишил стольких людей будущего, – сказал Данилко. – Поэтому я желаю, чтобы он скорее умер".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Леонид Кучма, война, Андрей Данилко, война России против Украины, президент, встреча, шоумен
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