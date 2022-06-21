"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео

"Оккупант случайно выжил и наломал жене компенсацию за него. Смеемся – значит, не сдаемся", – написал он.

В ролике героиня Оруджовой выразила разочарование, что ее супруг на самом деле не погиб, поскольку за его смерть она могла получить выплату.

Чтобы назвавшийся ее супругом перебинтованный оккупант доказал, что он является тем, за кого себя выдает, героиня Оруджовой попросила перечислить то, что могут знать только они вдвоем.

"Синяки у тебя на лице заживают четыре дня, а ссадины у меня на кулаках – три. Мы с тобой можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь [кремлевским пропагандистом Владимиром] Соловьевым в телевизоре, у тебя родинка на ягодицах в форме сердечка, во время секса ты иногда хрюкаешь", – рассказал он.

В финале "супруга", узнав, что раненый находится в госпитале в Донецкой области, пообещала приехать туда, чтобы лично добить его и не терять денежную компенсацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Великий (@yuri_velikiy)