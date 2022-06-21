Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео

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Оруджова сыграла жену российского оккупанта
Оруджова сыграла жену российского оккупанта
Скриншот: yuri_velikiy / Instagram

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своей странице в Instagram 19 июня опубликовал ролик, в котором вместе с актрисой "Женского квартала" Анастасией Оруджовой сыграл сценку общения российского оккупанта с супругой, считавшей его убитым.

"Оккупант случайно выжил и наломал жене компенсацию за него. Смеемся – значит, не сдаемся", – написал он.

В ролике героиня Оруджовой выразила разочарование, что ее супруг на самом деле не погиб, поскольку за его смерть она могла получить выплату.

Чтобы назвавшийся ее супругом перебинтованный оккупант доказал, что он является тем, за кого себя выдает, героиня Оруджовой попросила перечислить то, что могут знать только они вдвоем.

"Синяки у тебя на лице заживают четыре дня, а ссадины у меня на кулаках – три. Мы с тобой можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь [кремлевским пропагандистом Владимиром] Соловьевым в телевизоре, у тебя родинка на ягодицах в форме сердечка, во время секса ты иногда хрюкаешь", – рассказал он.

В финале "супруга", узнав, что раненый находится в госпитале в Донецкой области, пообещала приехать туда, чтобы лично добить его и не терять денежную компенсацию.

Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в "Женском квартале", актриса является участницей проектов "Лига смеха" и "Игры приколов".

Теги: Россия, видео, актер, студия Квартал 95, комикс, актриса, пародия, Юрий Великий, ролик, Анастасия Оруджова, российские оккупанты
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