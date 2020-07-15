Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2020
 
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"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом

Сын российского актера Дмитрия Нагиева Кирилл Нагиев показал фото, на котором он запечатлен в объятиях отца.

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Нагиев стал отцом в 23 года
Нагиев стал отцом в 23 года
Фото: nagiev.universal / Instagram

Сын 53-летнего российского актера Дмитрия Нагиева 30-летний Кирилл Нагиев разместил в Instagram снимок, на котором он запечатлен вместе со своим отцом. 

Нагиев-старший позирует на фото, обхватив шею сына двумя руками и сжав ладонью его лицо. 

"На карантине каждый выживает как может", – подписал снимок Нагиев-младший.

"Папаня подъехал", – отреагировали на фото фолловеры Кирилла Нагиева. 

"Какое шикарное выражение любви", – прокомментировали публикацию подписчики. 

Кирилл Нагиев – сын радиоведущей Алисы Шер и актера Дмитрия Нагиева. В 15-летнем возрасте состоялся кинодебют Кирилла Нагиева – он принял участие в проекте "Осторожно, Задов!", сыграв эпизодическую роль санитара. В настоящее время сын актера занят в театральных постановках. 

В 2015 году российское издание Super утверждало, что Нагиев живет на две семьи, одна из которых находится в Санкт-Петербурге, а вторая – в Москве.

Теги: Россия, актер, Дмитрий Нагиев
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