Лупа в золотой оправе, клоуны и портрет Пушкина. Петросян показал рабочий кабинет

74-летний российский юморист Евгений Петросян сообщил, что вернулся к работе, покончив с режимом самоизоляции.

74-летний российский юморист Евгений Петросян в Instagram разместил снимки, на которых запечатлен в своем рабочем кабинете.

На стене позади Петросяна висит портрет поэта Александра Пушкина, а на полках расставлены статуэтки клоунов. На столе у артиста лежит увеличительное стекло в золотой оправе.

"Самоизоляция закончена! И мы уже потихонечку начинаем творческий процесс", – подписал он снимки.

Евгений Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.