Лупа в золотой оправе, клоуны и портрет Пушкина. Петросян показал рабочий кабинет

74-летний российский юморист Евгений Петросян в Instagram разместил снимки, на которых запечатлен в своем рабочем кабинете.
На стене позади Петросяна висит портрет поэта Александра Пушкина, а на полках расставлены статуэтки клоунов. На столе у артиста лежит увеличительное стекло в золотой оправе.
"Самоизоляция закончена! И мы уже потихонечку начинаем творческий процесс", – подписал он снимки.
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Самоизоляция закончена! И мы уже потихонечку начинаем творческий процесс. Впереди съёмки «Петросян шоу», поэтому пора готовиться! Георгий Карпович Териков - уникальный автор, несмотря на то, что в этом году ему исполнится 90 лет, он в полной творческой форме. Вот кипа материалов (у нас в руках), которую он написал во время карантина. Тут репетировать и репетировать. А как вы думали? Выход на сцену - это только видимая часть айсберга в нашей работе. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #вышлиизкарантина #георгийтериков #петросяншоу #всеещевпереди
Евгений Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.