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21 мая, 2020
 
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"Главное – перчатки". 74-летний Петросян обнародовал фото с прогулки

Российский юморист Евгений Петросян запечатлен на снимке в пальто, шарфе и кожаных перчатках на фоне зеленых деревьев.

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Петросян родился в 1945 году в Баку
Петросян родился в 1945 году в Баку
Фото: petrosyanevgeny / Instagram

74-летний российский юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками в Instagram снимком, который был сделан во время прогулки. 

Артист запечатлен на фото одетым в пальто. Шею Петросяна прикрывает шарф, а руки спрятаны в кожаных перчатках. Актер позирует в кадре на фоне зеленых деревьев. 

ыходя на улицу, в наши дни главное – надеть перчатки! Маску снял для фото", – подписал публикацию Петросян. 

Евгений Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. 

Петросян был женат пять раз. Пятая супруга артиста – его экс-помощница, 31-летняя Татьяна Брухунова.

Теги: Россия, карантин, Евгений Петросян
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