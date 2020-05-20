"Главное – перчатки". 74-летний Петросян обнародовал фото с прогулки

Российский юморист Евгений Петросян запечатлен на снимке в пальто, шарфе и кожаных перчатках на фоне зеленых деревьев.

Петросян родился в 1945 году в Баку Фото: petrosyanevgeny / Instagram

74-летний российский юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками в Instagram снимком, который был сделан во время прогулки.

Артист запечатлен на фото одетым в пальто. Шею Петросяна прикрывает шарф, а руки спрятаны в кожаных перчатках. Актер позирует в кадре на фоне зеленых деревьев.

"Выходя на улицу, в наши дни главное – надеть перчатки! Маску снял для фото", – подписал публикацию Петросян.

Евгений Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.

Петросян был женат пять раз. Пятая супруга артиста – его экс-помощница, 31-летняя Татьяна Брухунова.