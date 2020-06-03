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03 июня, 2020
 
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"В строго отведенный день вышел подышать". Петросян прокомментировал распоряжение Собянина гулять по расписанию

Российский артист Евгений Петросян показал прогулку во время дождя. По словам 74-летнего юмориста, он вышел на улицу, соблюдая график, установленный мэрией Москвы.

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Петросян: Человек под дождем
Петросян: Человек под дождем
Фото: petrosyanevgeny / Instagram

74-летний российский юморист Евгений Петросян в Instagram поделился снимками, на которых позирует в пластиковом защитном экране для лица, сидя на скамейке под дождем. 

"Человек под дождем. В строго отведенный день вышел подышать", – подписал фото Петросян. 

С 1 июня москвичам разрешили прогулки по так называемому графику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, режимные прогулки в столице являются экспериментом, который продлится до 14 июня. 

В рамках эксперимента москвичам разрешено выходить на прогулки с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома опубликован на сайте мэрии Москвы. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 6,3 млн человек, более 380 тыс. из них умерли. В России количество заболевших превышает 431 тыс. человек, из них 5,2 тыс умерли. 

Теги: Россия, Москва, карантин, Сергей Собянин, Евгений Петросян
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