"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ

"Я обожаю принимать душ! Могу и по несколько раз в день. И обожаю всевозможные гели для душа, и обязательно много пе-е-ны-ы-ы. У меня прямо в душе штук 15 стоит всяких баночек", – подписала ролик 33-летняя актриса, прорекламировав одну из косметических марок, изготовляющих увлажняющие кремы для кожи.

За час ролик Асмус набрал почти 10 тыс. просмотров.

"Хорошенькая", – прокомментировал пост sergeibukass.

"По ходу, душ обожает принимать тебя", – написал de_kuznetsov_nis.

"Вы юны и прекрасны! Богиня", – считает fiodormarshalov.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.