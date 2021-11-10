"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке

"Ничего не вижу, кроме ног", – признались некоторые подписчики Асмус после просмотра ее видео Фото: asmuskristina / Instagram

В посте Асмус рекламирует начало распродаж в одном из онлайн-магазинов. Видео набрало почти 40 тыс. просмотров и более 500 комментариев.

"Я ничего не вижу, кроме ног", – призналась bamboleo_25.

"Пирожок светанула немножко", – заметил kr1kunov.

"Суть в том, чтобы было видно те места, которые нельзя показывать стоя", – пояснила bayramalyyewa_umka.

"Раз 10 пересмотрел. Так и не смог понять одну очень важную вещь. В трусиках или даже без?" – признался maxmars159.

View this post on Instagram A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)