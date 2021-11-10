Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2021
 
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"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке

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"Ничего не вижу, кроме ног", признались некоторые подписчики Асмус после просмотра ее видео
"Ничего не вижу, кроме ног", – признались некоторые подписчики Асмус после просмотра ее видео
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус 9 ноября выложила в Instagram видео, на котором в коротких шортах прыгает, широко расставив ноги, и одновременно взрывает хлопушку. Все это 33-летняя артистка делает под песню "Умоляю тебя" в исполнении победителей "Евровидения 2021", итальянской группы Måneskin.

В посте Асмус рекламирует начало распродаж в одном из онлайн-магазинов. Видео набрало почти 40 тыс. просмотров и более 500 комментариев.

"Я ничего не вижу, кроме ног", – призналась bamboleo_25.

"Пирожок светанула немножко", – заметил kr1kunov.

"Суть в том, чтобы было видно те места, которые нельзя показывать стоя", – пояснила bayramalyyewa_umka.

"Раз 10 пересмотрел. Так и не смог понять одну очень важную вещь. В трусиках или даже без?" – признался maxmars159.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, видео, актриса, ноги, шорты
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