"Засуньте себе в жопу это выражение". Кристина Асмус послала тех, кто советует ей "найти мужика"

Асмус заявила, что если не рассказывает о личной жизни в соцсетях, это не значит, что ее нет Фото: asmuskristina / Instagram

"Найди себе мужика!" – все чаще "умные" люди пишут мне в Instagram. Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины – необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно – что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет. Логика у вас поразительная", – подписала снимок 33-летняя Асмус.

Актриса подчеркнула, что все родные и друзья знакомы с ее мужчиной, просто она не считает нужным рассказывать о личной жизни в соцсетях.

"Ребят, засуньте себе в жопу выражение "найди себе мужика!". Все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас", – закончила свой пост Асмус.

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