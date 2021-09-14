"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы

"Ходила я тут на встречу с режиссером. Роль очень хорошая, драматичная, бывший следователь, почти без макияжа ходит. И тут я такая со своими белыми нарощенными волосами, километровыми ресницами и розовыми ногтями. И знаете что я делала ночью перед встречей, когда не нашла после съемок работающий салон? […] Я выдергивала себе нарощенные ресницы. Некоторые со своими получалось", – рассказала 33-летняя Асмус.

По словам артистки, после встречи с режиссером она "пошла наращивать обратно" ресницы, поскольку "проект, где они нужны, продолжается".

"П…здец. Не повторяйте это в домашних условиях!" – предупредила подписчиков Асмус.

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