"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы". Асмус показала подросшую дочь от Харламова

Асмус: Через неделю в школу Фото: asmuskristina / Instagram

"Через неделю в школу", – написала она.

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"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы. С каждым годом она больше на папу становится похожа", – отметила подписчица karakoznurtaeva.

"Из-за чего обижаться? Я тоже считаю, что дочка на Гарика очень похожа. И круто же!" – ответила Асмус.

25 августа Харламов в Instagram опубликовал видео с участием дочери.

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