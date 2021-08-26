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26 августа, 2021
 
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"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы". Асмус показала подросшую дочь от Харламова

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Асмус: Через неделю в школу
Асмус: Через неделю в школу
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram 25 августа опубликовала фото своей семилетней дочери Анастасии, которую родила в браке с шоуменом Гариком Харламовым.

"Через неделю в школу", – написала она.

"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы. С каждым годом она больше на папу становится похожа", – отметила подписчица karakoznurtaeva.

"Из-за чего обижаться? Я тоже считаю, что дочка на Гарика очень похожа. И круто же!" – ответила Асмус.

25 августа Харламов в Instagram опубликовал видео с участием дочери.

Контекст:

Асмус и Харламов официально развелись в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни.

22 декабря 2020 года актриса заявила, что именно она стала инициатором развода.

Дочь Асмус и Харламова Анастасия (2014) после развода живет с мамой.

Теги: Кристина Асмус, Гарик Харламов, актриса, шоумен
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