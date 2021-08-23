"Я тухлый блогер". Кристина Асмус пожаловалась, что от нее отписываются подписчики, которых у нее больше 4 млн

"Фотки часто выкладываю раз в несколько дней, о Stories вспоминаю раз в месяц. Я очень много работаю. Так много, что даже страшно. У меня много интересных, важных и поворотных событий происходит. Много проектов, которыми хочется поделиться. И я даже часто снимаю, но забываю выкладывать. Да и времени нет. А на телефон на съемках я не могу отвлекаться", – написала 33-летняя актриса.
Она добавила, что не пользуется всеми преимуществами своей страницы, хотя на аккаунт артистки подписаны больше 4 млн пользователей соцсети.
"Я какой-то неправильный тухлый блогер. Не делаю рекламу, не пишу об актуальном, не даю инфоповодов, хоть их у меня hyliard. Ничего не впариваю, не разыгрываю, не даю советов и не пишу о своей личной жизни. Не пользуюсь всеми ресурсами и инструментами Instagram", – подчеркнула Асмус.
По словам актрисы, она не понимает, "как все артисты успевают столько работать, еще и страницей заниматься".
"Или у всех нормальных по 25 помощников? И только я, как лох, все сама?" – поинтересовалась Асмус.
Ее пост собрал почти 100 тыс. лайков и больше тысячи комментариев.
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Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.