"Я тухлый блогер". Кристина Асмус пожаловалась, что от нее отписываются подписчики, которых у нее больше 4 млн

"Фотки часто выкладываю раз в несколько дней, о Stories вспоминаю раз в месяц. Я очень много работаю. Так много, что даже страшно. У меня много интересных, важных и поворотных событий происходит. Много проектов, которыми хочется поделиться. И я даже часто снимаю, но забываю выкладывать. Да и времени нет. А на телефон на съемках я не могу отвлекаться", – написала 33-летняя актриса.

Она добавила, что не пользуется всеми преимуществами своей страницы, хотя на аккаунт артистки подписаны больше 4 млн пользователей соцсети.

"Я какой-то неправильный тухлый блогер. Не делаю рекламу, не пишу об актуальном, не даю инфоповодов, хоть их у меня hyliard. Ничего не впариваю, не разыгрываю, не даю советов и не пишу о своей личной жизни. Не пользуюсь всеми ресурсами и инструментами Instagram", – подчеркнула Асмус.

По словам актрисы, она не понимает, "как все артисты успевают столько работать, еще и страницей заниматься".

"Или у всех нормальных по 25 помощников? И только я, как лох, все сама?" – поинтересовалась Асмус.

Ее пост собрал почти 100 тыс. лайков и больше тысячи комментариев.

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