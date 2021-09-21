"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь

Откровенное фото Асмус набрало почти 90 тыс. лайков и больше 1,5 тыс. комментариев Фото: asmuskristina / Instagram

Снимок 33-летняя актриса не подписала. Ранее она выкладывала свои изображения из этой же фотосессии, рядом с которыми указывала, что это ее образ из спектакля "Леди Макбет Мценского уезда", премьерой которого на днях открылся новый театральный сезон в Театре Ермоловой в Москве.

Фото окровавленной и обнаженной Асмус набрало почти 90 тыс. лайков и больше 1,5 тыс. комментариев, среди которых есть и резко негативные.

"Зачем бередить психику психам такими фотками? Зачем этот культ крови?" – возмутилась elen1209a.

"Мерзость какая..." – написала luchshiee_kadry.

"К чему такие фотосессии, не понимаю..." – удивилась olginatanya.

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