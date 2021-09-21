"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь

Снимок 33-летняя актриса не подписала. Ранее она выкладывала свои изображения из этой же фотосессии, рядом с которыми указывала, что это ее образ из спектакля "Леди Макбет Мценского уезда", премьерой которого на днях открылся новый театральный сезон в Театре Ермоловой в Москве.
Фото окровавленной и обнаженной Асмус набрало почти 90 тыс. лайков и больше 1,5 тыс. комментариев, среди которых есть и резко негативные.
"Зачем бередить психику психам такими фотками? Зачем этот культ крови?" – возмутилась elen1209a.
"Мерзость какая..." – написала luchshiee_kadry.
"К чему такие фотосессии, не понимаю..." – удивилась olginatanya.
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Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.