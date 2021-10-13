"Копия Гарика", "Носки – бомба". Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова в грязных порванных носках

На первом снимке девочка позирует в грязных порванных носках и помятой футболке, на втором – с расчесанными волосами, в красном купальнике и в бассейне.
"Реальная жизнь и Instagram", – подписала снимки 33-летняя актриса.
Пост Асмус набрал больше 130 тыс. лайков и свыше 1,5 тыс. комментариев.
"На первом фото похожа на отца, на втором – на мать", – написала ho4miak.
"Копия Гарика", – прокомментировала angelina.astafieva.
"Ну хоть у кого-то правда жизни промелькнула", – отметила orehova.dasha.
"Носки – бомба, тоже хочу", – призналась pavlicpavlina.
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Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус и Харламов поженились в 2013 году, а развелись в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.