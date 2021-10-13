"Копия Гарика", "Носки – бомба". Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова в грязных порванных носках

Актриса Кристина Асмус почти восемь лет была замужем за шоуменом Гариком Харламовым Фото: asmuskristina / Instagram

На первом снимке девочка позирует в грязных порванных носках и помятой футболке, на втором – с расчесанными волосами, в красном купальнике и в бассейне.

"Реальная жизнь и Instagram", – подписала снимки 33-летняя актриса.

Пост Асмус набрал больше 130 тыс. лайков и свыше 1,5 тыс. комментариев.

"На первом фото похожа на отца, на втором – на мать", – написала ho4miak.

"Копия Гарика", – прокомментировала angelina.astafieva.

"Ну хоть у кого-то правда жизни промелькнула", – отметила orehova.dasha.

"Носки – бомба, тоже хочу", – призналась pavlicpavlina.

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