"Какая вкусняшка", "Богиня страсти и наслаждения". Кристина Асмус снялась полностью обнаженной. Фото

Фото в стиле ню Кристина Асмус посвятила своим критикам и советчикам в соцсети Фото: asmuskristina / Instagram

"Пост заряжен на комментарии "А где мужик?", предложения накормить меня, а также на вопросы "Где хештеги?!" – подписала фото Асмус.

Ее пост набрал больше 110 тыс. лайков и 2,2 тыс. комментариев.

"Вот бы каждое утро такое наблюдать: такую картину", – прокомментировал stepmex.

"Богиня страсти и наслаждения, какая вкусняшка, м-м-м..." – написал anjeyzzzzx.

"Нежное чудо", – считает kirillnesterov951.

"Желанная такая лежишь, мужика тебе надо", – убежден toha.komarov.

"Мне на этом фото мужик нахрен никакой не нужен", – возмутился tolkienik.

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