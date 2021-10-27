"Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию". Кристина Асмус снялась в монашеских одеждах

По словам Асмус, в одежде монашки ей нравится гораздо больше, "чем в чулках и коротких платьях" Фото: asmuskristina / Instagram

"Это не шутка! В новом проекте, который мы начали снимать, я играю монашку! Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию, скорее, даже усилит ее, особенно учитывая, что в предыдущем проекте "Люся" я максимальная бл…дь-наркоманка", – подписала снимок 33-летняя артистка, подчеркнув, что "прямо ждала эту роль".

По словам Асмус, в одежде послушницы и монашки ей нравится гораздо больше, "чем в чулках и коротких платьях".

Пост актрисы набрал почти 45 тыс. лайков.

View this post on Instagram A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)