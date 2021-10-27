Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2021
 
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"Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию". Кристина Асмус снялась в монашеских одеждах

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По словам Асмус, в одежде монашки ей нравится гораздо больше, "чем в чулках и коротких платьях"
По словам Асмус, в одежде монашки ей нравится гораздо больше, "чем в чулках и коротких платьях"
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса и блогер Кристина Асмус примерила на себя образ монашки. Соответствующее фото она выложила в Instagram 26 октября.

"Это не шутка! В новом проекте, который мы начали снимать, я играю монашку! Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию, скорее, даже усилит ее, особенно учитывая, что в предыдущем проекте "Люся" я максимальная бл…дь-наркоманка", – подписала снимок 33-летняя артистка, подчеркнув, что "прямо ждала эту роль".

По словам Асмус, в одежде послушницы и монашки ей нравится гораздо больше, "чем в чулках и коротких платьях".

Пост актрисы набрал почти 45 тыс. лайков.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, актриса, фото, блогер, одежда
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