Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2021
 
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"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице

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Дочь Асмус попала в больницу
Дочь Асмус попала в больницу
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус в своем Instagram 4 ноября рассказала о том, что ей пришлось поехать в театр и выступать, отправив свою заболевшую дочь в больницу.

"Оправдывает только смерть". В меня вдалбливали это всю учебу в театральном институте! По другой причине актер не имеет права не выйти на сцену! И я играла спектакли и на сносях, и с температурой 39, и после смерти близких, и с разрывом связок, и с сотрясением, и после трех бессонных ночей. Никого не волнует, как ты и есть ли у тебя силы… Зритель заплатил деньги и жаждет "зрелищ". Зритель не должен понять, что что-то не так", – говорит актриса.

Несколько дней назад у Асмус серьезно заболела семилетняя дочь, ее госпитализировали. И пока ребенок лежал в больнице, актрисе пришлось играть на сцене.

"И я поехала. И играла. Но даже не помню как… Когда мне Гарик (бывший муж Асмус, комик Гарик Харламов. – "ГОРДОН") писал, что сбить жар никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену. Какая там сверхзадача, какое там сквозное действие?! У меня ребенок в больнице! Да, дочка была в надежных врачебных руках, да, рядом был Гарик, но я ничего не могла поделать. Я сходила с ума", – вспоминает актриса.

Тогда, по словам Асмус, она впервые в жизни поймала себя на мысли во время спектакля, что хочет, чтобы он скорее закончился.

"После поклонов я, конечно, поехала и легла на госпитализацию вместе с дочкой. Эти фото со спектакля "Леди Макбет Мценского уезда". Сцена родов и после родов, во время которой я всегда думаю про свою дочь… И во время которой я всегда слышу всхлипывания в зале…" – написала она.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Россия, Кристина Асмус, театр, семья, актриса
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