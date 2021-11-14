Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2021
 
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"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели

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Асмус заявила, что сделала упражнение в постели "без разминки и с первого дубля"
Асмус заявила, что сделала упражнение в постели "без разминки и с первого дубля"
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус вечером 14 ноября показала в Instagram, как делает в постели мостик на предплечьях. При этом на 33-летней артистке были надеты топ и лосины оливкового цвета.

"Докатилась до трендов. Да, немного раскоряка. Да, у некоторых поизящней будет. Да, зачем-то усложнила и ногу на мысок переставила. Зато без разминки и с первого дубля. На втором спина вышла из чата", – подписала ролик Асмус.

"Я бы поучаствовал в такой Камасутре. Это цепляет все мужские чакры – и верхнюю, и среднюю, и нижнюю", – прокомментировал видео alexnrock.

"Асмус, ты за…бательская", – написал azamboy82.

"Красными губами в белую простынь – жалко-о-о. А так все шикарно", – призналась natalya.kochneva.97.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, актриса, ролик, постель
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