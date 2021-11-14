"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели

Асмус заявила, что сделала упражнение в постели "без разминки и с первого дубля" Фото: asmuskristina / Instagram

"Докатилась до трендов. Да, немного раскоряка. Да, у некоторых поизящней будет. Да, зачем-то усложнила и ногу на мысок переставила. Зато без разминки и с первого дубля. На втором спина вышла из чата", – подписала ролик Асмус.

"Я бы поучаствовал в такой Камасутре. Это цепляет все мужские чакры – и верхнюю, и среднюю, и нижнюю", – прокомментировал видео alexnrock.

"Асмус, ты за…бательская", – написал azamboy82.

"Красными губами в белую простынь – жалко-о-о. А так все шикарно", – призналась natalya.kochneva.97.

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