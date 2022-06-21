"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости"

"Учитель" отметил, что норма трезвости у каждого своя: 0,7 л или 1 л, а сам он "с собой взял чекушечку" – уже принял внутрь.

"Чего ты руку тянешь, выйти хочешь? Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут", – сказал он, обращаясь якобы к одному из учеников.

Также Великий в образе учителя трезвости отметил, что, поскольку в РФ "нечего жрать", надо выпить столько, "чтобы жрать не хотелось".

Он заявил, что президент России Владимир Путин поднял страну с коленей, а на колени ее поставила водка.

"Трезвость – враг президента России", – резюмировал он и добавил, что все великие россияне выпивали. В финале ролика комик заметил, что перемен в России не было и не будет.

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