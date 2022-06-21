Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости"

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Великий в образе учителя трезвости: Трезвость враг президента России
Великий в образе учителя трезвости: Трезвость – враг президента России
Скриншот: yuri_velikiy / Instagram

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своей странице в Instagram 20 июня опубликовал видео, в котором предстал в образе учителя трезвости в российской школе и рассказал ученикам, как "правильно садиться на бутылку".

"Учитель" отметил, что норма трезвости у каждого своя: 0,7 л или 1 л, а сам он "с собой взял чекушечку" – уже принял внутрь.

"Чего ты руку тянешь, выйти хочешь? Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут", – сказал он, обращаясь якобы к одному из учеников.

Также Великий в образе учителя трезвости отметил, что, поскольку в РФ "нечего жрать", надо выпить столько, "чтобы жрать не хотелось".

Он заявил, что президент России Владимир Путин поднял страну с коленей, а на колени ее поставила водка.

"Трезвость – враг президента России", – резюмировал он и добавил, что все великие россияне выпивали. В финале ролика комик заметил, что перемен в России не было и не будет.

Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Россия, Владимир Путин, водка, алкоголь, актер, президент, алкоголизм, пародия, Юрий Великий, ролик, комик
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