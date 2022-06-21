"Платье развевается в разные стороны, ни один мужчина не устоит!" 40-летняя Мейхер снялась в прозрачной одежде

Певица снялась на берегу моря, стоя на обломке скалы. Очевидно, это архивный снимок, который был сделан до войны РФ против Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MEIHER BY MEIHER (@meiherbymeiher)

"Довольно-таки красивое платье. Для летних жарких дней пользоваться им можно с большим удовольствием. У вас прекрасная фигура. Лайк", – прокомментировала подписчица prodazha_kartyn.

"Как орел в небе! Платье шикарно смотрится, развеваясь в разные стороны, ни один мужчина не устоит!" – прокомментировал подписчик vladpirov6655.