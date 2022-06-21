"Я "умер". Виталий Козловский сообщил, что попал в ДТП и его "похоронили" российские оккупанты

"Я "умер". Уже как два дня! По версии Википедии. Хотя вчера была ситуация, когда я был близок к этому, но все обошлось…" – написал он.
"О Боже! Виталя... Какие же придурки это написали?" – спросила актриса Ольга Сумская.
"Наверное, орки", – ответил Козловский.
"А вчера что было?" – спросил певец Роман Болдузев.
"ДТП", – ответил Козловский.
Подробностей происшествия певец не раскрыл.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения РФ на Украину Козловский занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.
Певец признался, что проклял своих родственников по отцовской линии, которые проживают в РФ.