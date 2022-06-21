"Я "умер". Виталий Козловский сообщил, что попал в ДТП и его "похоронили" российские оккупанты

Козловский сообщил, что был близок к смерти Фото: vitaliy.kozlovskiy.info / Instagram

"Я "умер". Уже как два дня! По версии Википедии. Хотя вчера была ситуация, когда я был близок к этому, но все обошлось…" – написал он.

"О Боже! Виталя... Какие же придурки это написали?" – спросила актриса Ольга Сумская.

"Наверное, орки", – ответил Козловский.

"А вчера что было?" – спросил певец Роман Болдузев.

"ДТП", – ответил Козловский.

Подробностей происшествия певец не раскрыл.

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