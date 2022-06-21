Тина Кароль заявила, что украинские артисты за границей не должны исполнять песни на русском языке на концертах в поддержку Украины

Тина Кароль: Мы должны навести порядок в концертной деятельности, которая называется благотворительными концертами в поддержку Украины Фото: Тина Кароль / Facebook

"Мы должны навести порядок в концертной деятельности, которая называется благотворительными концертами в поддержку Украины, где собираются деньги. И на этих концертах артисты очень часто исполняют российские песни, – сказала артистка. – Поэтому я считаю, что если на концертах исполняются российские песни, они должны называться коммерческими".

Певица заявила, что исполняющие русскоязычные песни украинские артисты не могут с таким репертуаром представлять страну за границей, так как зрители в таком случае могут отождествлять Украину с РФ.

Артистка попросила украинских коллег поддержать ее инициативу.

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Видео: Факти ICTV / YouTube