Тина Кароль заявила, что украинские артисты за границей не должны исполнять песни на русском языке на концертах в поддержку Украины

"Мы должны навести порядок в концертной деятельности, которая называется благотворительными концертами в поддержку Украины, где собираются деньги. И на этих концертах артисты очень часто исполняют российские песни, – сказала артистка. – Поэтому я считаю, что если на концертах исполняются российские песни, они должны называться коммерческими".
Певица заявила, что исполняющие русскоязычные песни украинские артисты не могут с таким репертуаром представлять страну за границей, так как зрители в таком случае могут отождествлять Украину с РФ.
Артистка попросила украинских коллег поддержать ее инициативу.
После нападения РФ на Украину многие украинские артисты выехали за границу. В их числе певицы Джамала, Tayanna, Надя Дорофеева, Оля Полякова и Настя Каменских, которая уехала из Украины за несколько дней до войны.
Также за границей находятся певцы Сергей Бабкин, Monatik, Потап, Иван Дорн и другие.